Les propos cinglants de Jim Ratcliffe sur Mbappé

Le nouvel actionnaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, a tenu des propos cinglants sur Kylian Mbappé, mardi.

Kylian Mbappé s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain après sept ans de bons et loyaux services. Le joueur a déjà informé le club et ses coéquipiers qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de la saison en cours. Si l’avenir de l’international français s’inscrit au Real Madrid, l’ancien attaquant de Monaco avait été associé à plusieurs clubs de Premier League dont Manchester United. Pourtant, le nouveau patron des Red Devils, Jim Ratcliffe, a un avis totalement différent.

Manchester United n’a pas besoin de Bellingham selon Ratcliffe

Il y a quelques mois, Sir Jim Ratcliffe rachetait 25% des parts de Manchester United et devenait actionnaire minoritaire du club mancunien. L’homme d’affaires britannique et sa société, INEOS, s’occuperont dorénavant de la partie sportive dans l’organigramme dont le mercato. Les supporters mancuniens auraient souhaité avoir un joueur comme Jude Bellingham, aujourd’hui au Real Madrid, dans leur effectif. Mais Jim Ratcliffe n’est pas de cet avis.

« C’est un grand footballeur (Bellingham) mais ce n’est pas notre objectif. La solution n’est pas de dépenser beaucoup d’argent pour quelques grands joueurs. C’est ce qu’ils ont fait, si vous regardez les 10 dernières années. La première chose que nous devons faire est de placer les bonnes personnes dans les bonnes cases, pour gérer et organiser le club. Nous devons nous assurer que le recrutement est correct, car un élément essentiel de la gestion d’un club de football est de bien recruter et de trouver de nouveaux joueurs », a lancé le patron de Manchester United dans une interview accordée à The Independent.

Jim Ratcliffe trouve le recrutement de Kylian Mbappé moins intelligent

Jim Ratcliffe reste dans la logique de ne pas sortir le chéquier pour recruter de grands joueurs. Et parmi ces vedettes, se trouve un certain Kylian Mbappé. Interrogé sur l’éventualité de s’offrir l’international français, le Britannique estime que recruter un joueur comme Kylian Mbappé serait moins intelligent de sa part. « Je préfère trouver le prochain Mbappé, plutôt que de dépenser une fortune pour acheter le succès. Ce n’est pas si intelligent d’acheter Mbappé, n’importe qui pourrait le comprendre », a tonné Jim Ratcliffe.