Les participants à la Super League risquent l'exclusion immédiate de la C1

Selon un membre du comité exécutif de l'UEFA, Chelsea, le Real et Man City pourraient ne pas participer aux demies de la C1.

Manchester City, Chelsea et le Real Madrid pourraient être expulsés de la Ligue des champions dès cette saison, selon le président de la fédération danoise, Jesper Moller.

Moller, qui est membre du Comité exécutif de l'UEFA, a déclaré que les équipes impliquées dans la nouvelle Super Ligue pourraient faire face à des sanctions après l'annonce de leur sécession dimanche.

Parmi les clubs qui ne faisaient pas partie du dévoilement du projet de la Superligue était le Paris Saint-Germain, et c'est le seul club "non-frondeur" toujours en lice dans l'épreuve reine cette année.

"Les clubs vont être exclus, et je m'attends à ce que cela se produise vendredi, et ensuite on verra comment terminer la Ligue des champions", a déclaré Moller à DR Sport. Il a ajouté: "Il doit y avoir une réunion extraordinaire du comité exécutif vendredi. Je m'attends à ce que les 12 clubs soient expulsés à ce moment-là."

Dans l'état actuel des choses, le PSG devrait affronter Manchester City dans une demi-finale, et Chelsea affrontant le Real Madrid dans l'autre.

"Je pense que les contrats expirent automatiquement"

En tant que président de la FA danoise, Moller préside une fédération qui comprend cinq joueurs actuellement sous contrat avec les clubs de Super League: Christian Eriksen à l'Inter, Simon Kjaer à l'AC Milan, Andreas Christensen à Chelsea, Martin Braithwaite à Barcelone et Pierre Emile Hojbjerg à Tottenham.

Selon Moller, l'UEFA permettra aux joueurs des 12 clubs impliqués de choisir s'ils veulent rester dans leurs clubs ou s'ils veulent mettre fin à leurs contrats. "Je pense que les contrats expirent automatiquement lorsque les clubs se retirent [des tournois de l'UEFA]. Les joueurs sont alors libres et peuvent choisir de jouer pour un club qui fait partie de la solidarité et de la communauté - notre système pyramidal", a-t-il déclaré.

Le président de l'UEFA Alexander Ceferin est passé à l'offensive en réponse aux plans de la Superligue lundi, exprimant sa colère contre ceux qui prévoyaient de lancer cette nouvelle compétition. Ceferin a surtout visé Ed Woodward et Andrea Agnelli, les patrons de Manchester United et de la Juventus, les qualifiant de «serpents» pour leur rôle dans la création de la Super Ligue. Il a également ajouté que les joueurs qui jouent dans la nouvelle compétition feraient face à des interdictions de participation à la Coupe du monde et aux championnats d'Europe. Le patron de l'UEFA a déclaré que l'idée d'une Super League n'était motivée que par la "cupidité", et a également applaudi le PSG, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund pour avoir choisi de ne pas participer.

L'UEFA a également dévoilé des plans pour une Ligue des champions réformée avec 36 équipes.