Les mots forts du frère d'Eden Hazard

Kylian Hazard, le frère cadet d'Eden, s'est exprimé sur la fin de carrière de la star.

À la fin de la saison dernière, le Real Madrid est parvenu à un accord avec Eden Hazard, selon lequel l'ailier belge résilierait son contrat avec le club un an plus tôt que prévu. Il n'avait pas les faveurs de l'entraîneur Carlo Ancelotti pendant la majeure partie des deux années précédentes, et cette décision semblait donc judicieuse.

Depuis lors, il y a eu très peu de mouvements sur le front des transferts pour Hazard, bien qu'il soit un agent libre. Des clubs se seraient montrés intéressés par sa signature, mais rien ne s'est concrétisé jusqu'à présent. La possibilité d'une retraite a également été évoquée

Selon Diario AS, Kylian Hazard, le frère cadet d'Eden, a révélé que l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea vit toujours dans la capitale espagnole et qu'il a décidé de prendre du recul par rapport au football pour le moment.

"Pour l'instant, il ne bouge pas, mais je ne sais pas si sa carrière est terminée. S'il prend une décision définitive, ce sera à lui de le dire. Eden est à Madrid, parce que ses enfants y vont à l'école et qu'il a décidé de se détendre pour le moment. Il essaie de profiter de la vie pour l'instant.

"Il aime toujours le football, cela a toujours été sa plus grande passion et c'est pourquoi il a tout donné pour chaque équipe pour laquelle il a joué. Il a fait tout ce qu'il pouvait et a remporté des trophées dans tous les clubs où il a joué, y compris au Real Madrid.

"À sa place, je prendrais ma retraite immédiatement. Après une longue carrière comme la sienne, je pense qu'Eden mérite de passer du temps avec sa famille".

Reste à savoir si Hazard décidera de raccrocher les crampons, mais il est peu probable qu'une décision soit prise dans l'immédiat.