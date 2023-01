Les doutes de Bruno Fernandes sur Manchester United

Grand artisan du renouveau de Manchester United à sa signature, Bruno Fernandes a révélé avoir eu des doutes sur le projet des Red Devils.

Transféré à l'été 2020 contre 63M en provenance du Sporting, Bruno Fernandes a tout de suite transformé le jeu de Manchester United. Au point de devenir le premier joueur de l'histoire à remporter 4x le titre de joueur du mois de Premier League sur la même année. En avril 2022, le Portugais a prolongé son contrat jusqu'en 2026 (avec une année supplémentaire en option). Pourtant, le meneur de jeu a révélé avoir eu des doutes sur le projet des Red Devils.

Des doutes quant au projet sportif

Près d'un an après sa signature, Bruno Fernandes est revenu sur sa prolongation de contrat dans les colonnes de The Athletic. Et le Portugais a révélé ses doutes quant au projet du club mancunien : « J'ai eu une conversation l'année dernière avec le club quand tout le monde savait que Ralf Rangnick ne resterait pas au club. J'ai dit 'Je veux être une solution pour le club, je veux être utile au club, mais je veux savoir où nous allons. Y a-t-il un plan, y a-t-il un avenir pour le club?' C'était ma condition pour signer un nouveau contrat. »

Conscient de la situation du club, le board des Red Devils a alors assuré au joueur que « le club a un plan. On est d'accord sur le fait que le niveau du club doit être meilleur, et on va faire en sorte de le devenir. » Rassuré, le Portugais a donc prolongé son aventure mancunienne, avec une diminution de salaire en prime : « Je n'ai jamais eu la tête hors d'ici, je voulais juste m'assurer que le club était toujours dans la même direction que lorsque j'avais signé. » La victoire dans le derby et la troisième place actuelle doivent conforter le meneur de jeu dans son choix.