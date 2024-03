Les déclarations surprenantes de Sampaoli sur le duel OM – PSG

L’ancien entraineur de l’OM, Jorge Sampaoli, s’est exprimé lundi sur la concurrence entre le PSG et le club phocéen en Ligue 1.

Le Stade Vélodrome sera le théâtre d’un choc du haut de tableau juste après la trêve internationale. L’Olympique de Marseille accueille en effet, le Paris Saint-Germain dimanche prochain pour le deuxième classique de la saison. Un match qui devrait remettre sur la table les débats sur l’écart de niveau entre les deux clubs notamment sur le plan financier. A quelques jours de ce duel, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la concurrence entre l’OM et le PSG en Ligue 1.

Jorge Sampaoli revient sur son aventure à l’OM

Entraineur de l’OM entre mars 2021 et juillet 2022, Jorge Sampaoli a laissé une trace indélébile dans la cité phocéenne. Le technicien argentin avait notamment réussi à qualifier le club marseillais pour la Ligue des Champions en récupérant la deuxième place de Ligue 1 lors de l’ultime journée. Une expérience dans la Sud de la France dont Sampaoli garde de très bons souvenirs.

« J'en garde un super souvenir. J'ai découvert le football français, un football très dynamique, avec cette façon collective de jouer. C'était un défi et grâce aux joueurs que j'ai eus, j'ai passé une année très bonne », lance l’ex-coach de Séville dans l’émission, Rothen s’enflamme, sur RMC.

L’OM ne pouvait pas lutter contre le PSG selon Sampaoli

Qualifié donc en C1 au terme de la saison, on espérait voir l’Argentin continuer avec l’OM. Mais à la surprise générale, Jorge Sampaoli claquait la porte de l’Olympique de Marseille à l’intersaison. Un choix étonnant que l’ex-sélectionneur du Chili explique ce lundi. Sampaoli fait savoir notamment qu’il avait plié ses bagages en voyant à quel point l’OM ne pouvait pas concurrencer le PSG en raison notamment d’une insuffisance de moyens.

« Comme je l'ai déjà dit, après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des Champions, j'avais d'autres aspirations. J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens de lutter contre le PSG, donc j'ai préféré, par respect pour le propriétaire et le président, me mettre de côté. Je pensais que pour progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueurs, mais il n'était en moyen de me les apporter », confie-t-il.