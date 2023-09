Le très beau message de Jorge Sampaoli à ses anciens joueurs de l’OM

L’entraineur argentin est nostalgique par rapport à son court passage à la tête de l’Olympique de Marseille.

Cela fait plus d’un an que Jorge Sampaoli a quitté l’OM. Déçu par le déroulement du mercato et la passivité de Pablo Longoria, il avait jeté l’éponge en pleine intersaison et mis ainsi fin à son séjour sur les bords de la Méditerranée.

Sampaoli : « On aurait pu gagner le championnat »

Le technicien argentin a pu entrainer depuis, puisqu’il a effectué son retour au FC Séville. Néanmoins, il n’a rien oublié de son passage à Marseille. Lors de sa dernière interview, il a même donné l’impression de regretter son départ prématuré de France.

Sur le twitch du FC Séville, Sampaoli a déclaré qu’il a « beaucoup apprécié » son passage en terre phocéenne. « L’équipe était très bonne dans un championnat très physique, a-t-il ajouté. On aurait remporté le championnat s’il n’y avait pas eu le PSG qui disputait un autre championnat. Je me suis senti heureux d’avoir pu transmettre une idée différente dans un championnat distinct avec une manière de sentir mon amour pour le ballon et pas seulement de courir. Un football qui m’identifie ».

L'article continue ci-dessous

L’Argentin rend hommage à ses principaux relais au club

Sampaoli a aimé l’investissement de l’équipe et il a aussi aimé les individualités qui composaient cette formation. « J’ai été surpris par de nombreux joueurs comme Payet, Guendouzi, Gerson, Kamara, Saliba... J’ai vraiment apprécié dirigé cette équipe. Vraiment ». Le point commun entre tous les joueurs cités c’est qu’ils ont tous quitté le club depuis. La direction et le staff en place avaient d’autres idées pour faire progresser l’OM.

Avec Tudor et aussi avec Marcelino, Marseille a changé sa façon de jouer. L’équipe est devenue plus physique et il n'y a désormais plus que très peu de place pour la créativité et l’imagination. Sampaoli ne se reconnaitrait pas dans cette formation, lui qui déclarait à Samir Nasri en 2022 que « le football d’aujourd’hui est fait de fonctionnaires et d’ouvriers qui ne pensent qu’à gagner alors qu’il faut surtout jouer ».