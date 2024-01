OM : Jorge Sampaoli revient sur les raisons de son départ

Plus d’un an et demi après son départ de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli revient sur les raisons de son départ.

Ancien coach du FC Séville, Jorge Sampaoli est passé par l’Olympique de Marseille entre mars 2021 et juillet 2022. Dans une interview accordée à L’Equipe, le technicien argentin se confie sur sa vision du métier et ses aspirations dans la formation phocéenne.

Un départ surprise de Sampaoli

Comme une bombe, la nouvelle était tombée le 1er juillet 2022. Après avoir réussi à amener l’Olympique de Marseille à terminer vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain, le club phocéen avait décidé de se séparer de l’Argentin. Une décision prise d’un commun accord, selon le communiqué divulgué par le club phocéen dans le temps.

« L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L’OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l’UEFA Champions League », avait précisé le communiqué de l’OM.

L'article continue ci-dessous

Sampaoli revient sur son départ de l’OM

Récemment, après le départ de Fabio Grosso de l’Olympique Lyonnais, le nom de l’ancien coach de Flamengo a été associé au club rhodanien. Mais il n’a finalement plus signé. Dans une interview accordée à L’Equipe, mercredi, Jorge Sampaoli a fait savoir qu’il voulait une équipe de l’OM capable de se battre pour le titre de champion avec le Paris Saint-Germain. C’est pour cela qu’il a quitté le club en juillet 2022, a-t-il confié.

« En mars 2021, je suis arrivé au club dans un climat de crise, avec La Commanderie incendiée, un entraîneur parti, une onzième place en championnat. Nous avons fait le premier pas, nous avons qualifié l'OM en Ligue Europa, puis nous avons terminé vice-champions derrière Paris. Pour moi, le projet d'après devait être beaucoup plus ambitieux. Je voulais que Marseille gagne le championnat », a-t-il révélé.

Getty Images

Javier Ribalta en serait pour quelque chose

Alors que les médias évoquaient un intérêt du coach pour Antoine Griezmann, Jorge Sampaoli dément l’information. Toutefois, il regrette un décalage entre ses ambitions et celles des dirigeants marseillais. L’ancien directeur sportif, Javier Ribalta, n’aurait pas les mêmes visions que lui.

« Je ne voulais pas retrouver le banc pour être à nouveau le vice-champion du PSG, mon niveau de motivation n'est pas celui-là. Jouer pour être deuxième, cela me frustre, et c'est peut-être inaccessible, mais je voulais viser plus haut. Je veux gagner une Coupe d'Europe, gagner des titres », a ajouté Sampaoli, avant de poursuivre.

Getty

« Et comme j'avais beaucoup d'affection et de reconnaissance pour le club, le président, le propriétaire aussi, j'ai préféré partir. Je me connais, je suis un obsessionnel et j'aurais été davantage frustré qu'heureux. Quand j'ai vu le nouveau directeur sportif (Ribalta) préférait un autre type de joueurs... Je ne voulais pas de conflit et j'ai dit: 'Merci pour tout, mais je préfère m'en aller’ », a conclu le technicien argentin.