Les déclarations fortes de Virgil van Dijk sur les Bleus

Le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, a eu des mots forts à l’endroit des Bleus, samedi.

Virgil Van Dijk est habitué à affronter l’Equipe de France ces dernières années. Alors qu’ils se sont affrontés en éliminatoires de l’Euro 2024, les Pays-Bas et la France se croiseront à nouveau lors de phases de groupes de la compétition. Mais avant, Virgil van Dijk a livré ses impressions sur la France et quelques-uns de ses joueurs.

Virgil van Dijk lance le choc contre la France à l’Euro 2024

Avant de retrouver l’Equipe de France en juin prochain lors de l’Euro 2024 en Allemagne, Virgil van Dijk a déjà annoncé la couleur. L’international néerlandais est sûr de pouvoir rendre la tâche difficile aux Français avec les Pays-Bas. « Nous avons déjà joué tellement de matches les uns contre les autres. À chaque fois, c'est spécial. Ça le sera encore plus, puisque ce sera dans le cadre d'un grand tournoi. J'espère que tous nos joueurs seront en forme. Je suis persuadé qu'on pourra rendre la tâche très difficile à la France, comme nous l'avons déjà fait par le passé », a-t-il déclaré au micro de France Football.

van Dijk a souffert face à Olivier Giroud

Non seulement Virgil van Dijk est habitué à affronter la France mais le Néerlandais a également été confronté à plusieurs internationaux français au cours de sa carrière. L’un d’eux, en l’occurrence, Olivier Giroud, est d’ailleurs l’attaquant le plus redoutable contre qui VDD a joué. « Je crois que je vais rester sur Olivier Giroud. À chaque fois, on a l'impression de le tenir, de bien le marquer, mais il arrive toujours à marquer d'une manière ou d'une autre avec sa tête, son pied, son genou. Il a souvent marqué contre moi (sourire). Après, je ne dois pas oublier (Sergio) Agüero qui était très fort, (Erling) Haaland évidemment, Gabriel Jesus aussi. Tous rendent vos matches très difficiles », a confié l’ancien défenseur de Southampton.

van Dijk adoube deux Bleus

S’il a affronté la France ces dernières années, Virgil van Dijk a forcément fait face à Kylian Mbappé. A en croire les propos du sociétaire de Liverpool, le capitaine de l’Equipe de France est une grande menace pour tous les défenseurs. « C'est toujours une bonne chose pour un défenseur de jouer les meilleurs attaquants du monde. Bien sûr que Kylian a un talent spécial. Il faut forcément être au meilleur de sa forme pour l'affronter. Toute l'équipe d'ailleurs », a-t-il poursuivi.

Virgil van Dijk est également partenaire d’un Bleu. L’ancien du Celtic Glasgow côtoie depuis quelques saisons maintenant, l’international français, Ibrahim Konaté, avec qui, il forme la charnière centrale de Liverpool cette saison. Et, Virgil van Dijk n’a que des mots élogieux à l’endroit de l’ancien défenseur du RB Leipzig. « Ibrahima est déjà un très, très bon joueur. Il est encore en train d'apprendre, mais il progresse vite. Et la façon dont il joue déjà à son âge (24 ans, 13 sélections) est vraiment remarquable. C'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui, de le côtoyer quotidiennement, de le voir s'améliorer chaque jour un peu plus. Je suis vraiment content de tout ce qui lui arrive. Je pense vraiment qu'il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde », a conclu le natif de Breda.