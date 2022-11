Liverpool : Van Dijk révèle l'attaquant contre lequel il a le plus souffert

Rarement pris à défaut par les attaquants adverses, Virgil Van Dijk a tout de même souffert contre certains d'entre eux.

Le colosse néerlandais a aussi des joueurs qu'il craint. Considéré comme l'un des tous meilleurs défenseurs de la planète depuis qu'il a débarqué à Liverpool en 2018, Virgil Van Dijk s'est confié sur l'attaquant adverse qui lui a doné le plus de fil à retordre au fil de sa carrière.

"D'une manière ou d'une autre, il arrive toujours à marquer"

Interrogé par Gary Neville dans son émission Overlap, le champion d'Angleterre 2020 a révélé que l'avant-centre contre lequel il avait le plus souffert n'était autre qu'Olivier Giroud.

"Olivier Giroud a été l'attaquant contre lequel j'ai le plus lutté, a-t-il affirmé. J'avais toujours l'impression de le tenir mais, d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à marquer contre nous.

"Que ce soit pour Arsenal, Chelsea ou avec la France, il a toujours marqué. L'année où nous avons remporté la Premier League, lors de la saison 2019/20, nous avons battu Chelsea 5-2. Nous gagnions 3-0 et il a marqué un but brouillon, et je me suis dit que nous gagnions confortablement, mais qu'il marquait toujours contre moi."

Six buts pour Giroud contre Van Dijk

Depuis leur premier face à face lors de la saison 2015-2016, les deux hommes se sont croisés à douze reprises, que ce soit avec Southampton, Liverpool ou les Pays-Bas d'un côté ; Arsenal, Chelsea ou les Bleus de l'autre.

Bilan : cinq victoires à quatre pour le Français, qui a également trouvé le chemin des filets à six reprises au cours de ces rencontres.

Leur dernier duel remonte désormais à juillet 2020 après le restart de la saison de Premier League. Les Reds avaient alors dominé les Blues 5-3 malgré un but... de Giroud.