Les compos du PSG - LOSC : Bernat aligné d’entrée

Pour la réception du LOSC, Mauricio Pochettino a choisi de titulariser son latéral espagnol Juan Bernat.

Un an après, Juan Bernat retrouve une place dans le onze de départ du PSG. Ce vendredi, pour le duel face à Lille (12e journée), le défenseur espagnol est aligné d’entrée sur le côté gauche. Il n’avait plus connu cet honneur depuis le 13 septembre 2020 (contre l’OM). A son poste, il est préféré au Portugais Nuno Mendes.

Le pendant de Bernat sur le côté droit sera Thilo Kehrer. Ce dernier prend la place d’Achraf Hakimi, qui est indisponible pour cause de suspension. La défense est complétée par l’inamovible duo Marquinhos et Presnel Kimpembe.

En attaquant, le PSG doit faire sans Mbappé. Une défection qui permet à Lionel Messi de retrouver une place dans l’axe. Avec ce retour à un poste qu’il apprécie, l’Argentin espère pouvoir débloquer enfin son compteur de buts en Ligue 1.

En attaque, La Pulga est associé à Angel Di Maria et Neymar, ses deux compères sud-américains. Mauro Icardi est, lui, remplaçant.

Dans l’entrejeu, et alors que Verratti est out pour cause de blessure, Mauricio Pochettino a choisi de relancer Gigi Wijnaldum. Le Néerlandais a une belle carte à jouer, pour montrer qu’il a sa place au sein de cette formation. Idrissa Gueye et Danilo Pereira enchainent de leur côté avec de nouvelles titularisations.

Le onze du PSG :

Donnarumma - Bernat, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer - Danilo, Wijnaldum, Gueye - Di Maria, Messi, Neymar.