Les championnats anglais suspendus jusqu’au 3 avril minimum

La Ligue anglaise de football vient de faire savoir que ses quatre divisions professionnelles sont tous à l’arrêt jusqu’au 3 avril au moins.

L'EFL (Ligue anglaise de football) vient de publier un communiqué concernant le report de ses différentes ligues en raison du Coronavirus.

"La FA, la , l'EFL et la Super League féminine de Barclays FA et le Championnat féminin de FA ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en jusqu'au 3 avril au plus tôt", faisait savoir la note.

Pour rappel, la Premier League en était à son 29e acte la semaine écoulée. Leader de ce championnat, n’avait plus besoin que de deux victoires pour s’assurer le titre national.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cette décision intervient après 24 heures compliquées et qui ont vu un joueur de (Callum Hudson-Onoi) et le coach d’Arsenal, en la personne de Mikel Arteta, être diagnostiqués positifs au COVID-19.

L’Angleterre imite ainsi les championnats voisins et aussi l’UEFA, qui vient de reporter ses matches de Coupe d’Europe de la semaine prochaine. Il n’y a que la qui fait de la résistance pour l’instance.