L’UEFA met la Ligue des Champions et la Ligue Europa en stand-by

L’UEFA vient de décider qu’aucune rencontre continentale ne se tiendra la semaine prochaine.

Ça pendait au nez aux différentes épreuves continentales et c’est désormais officiel. En raison du Coronavirus, aucun match de Coupe d’Europe ne se déroulera la semaine prochaine sur les différentes pelouses.

Cette décision concerne la Ligue des Champions, la et aussi la . L’UEFA gèle donc ses compétitions phares, et elle pourrait les suspendre à une date ultérieure dans quelques jours.

Au vu des dernières informations sur la propagation du #Covid_19 et de décisions gouvernementales, les matchs #UEFA de la semaine prochaine sont reportés



Les tirages des 1/4 de finale #UCL et #UEL, prévus le 20/3, sont reportés



De nouvelles dates seront annoncées en temps voulu — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) March 13, 2020

Les décideurs du football européen ne font que suivre le mouvement global. Pour rappel, à partir de lundi, l’ensemble des grands championnats seront à l’arrêt.

Jeudi, les instances continentales ont annoncé la tenue d'une réunion exceptionnelle mardi pour statuer sur la suite des compétitions européennes et le maintien ou non de l' . Pour l'instant, il n'est pas question d'annuler complètement les éditions en cours des C1 et C3.