Les 5 enseignements à retenir de la défaite de l’OM contre Eupen (0-1)

Marseille a été défait lors de son 2e match amical de l’intersaison. Malgré le renfort d’Aubameyang, les Phocéens sont tombés contre Eupen.

Victorieux de Nîmes la semaine dernière (2-0), l’OM n’a pas réussi à enchainer ce samedi lors de son premier match amical du stage en Allemagne. L’équipe de Marcelino a cédé sur la plus petite des marges face à la formation belge d’Eupen (0-1).

Il n’y a pas de péril en la demeure après ce revers. Après tout, Igor Tudor avait, lui aussi, commencé son aventure avec Marseille en alignant les faux-pas durant l’intersaison. Cela étant, cette sortie du jour n’est pas sans enseignements. Pour le coach ibérique, il y a même de nombreux points à retenir pour essayer de progresser et être prêt d’ici le début du tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Aubameyang intéressant pour sa première

Alors qu’il a signé son contrat avec le club la veille, Pierre-Emerick Aubameyang a pu déjà effectuer ses débuts sous la tunique marseillaise. Le Gabonais a été lancé après la pause. Son entrée en jeu a été assez intéressante. Certes, il n’a pas marqué, mais il a été disponible et généreux. Et, il a été proche de scorer à plusieurs reprises (51e, 74e et 90e). Sur sa dernière tentative, il a même touché le poteau. Avec cette prestation encourageante, il y a de quoi être conforté dans le fait qu’il sera d’un grand apport à l’équipe olympienne.

Marcelino tâtonne encore

Le coach espagnol n’a pas encore trouvé la bonne formule, mais c’est tout à fait normal vu qu’il vient à peine d’arriver. Pour l’instant, il se contente de faire des essais, en effectuant une large revue d’effectif. Le technicien ibérique veut voir tout le monde à l’œuvre avant de se faire une idée claire sur les hommes et aussi le système sur lesquels il compte s’appuyer. Face à Eupen, il a certainement eu plus de satisfactions durant la deuxième mi-temps au vu de la réaction livrée par ses troupes. Jeudi prochain, face aux Néerlandais de RKC Waalwijk, il devrait être encore plus avancé sur ses différents chantiers.

Ounahi de retour à un très bon niveau

Blessé peu après son arrivée à Marseille, en janvier dernier, Azeddine Ounahi n’a pratiquement pas joué avec l’équipe olympienne à l’occasion de la 2e partie de la saison dernière. Le Marocain s’est focalisé sur sa convalescence sans se précipiter. Bien lui en a pris, puisqu’il semble avoir retrouvé une bonne partie des sensations qui lui ont permis de s’illustrer à l’occasion du dernier Mondial. Sur ce match, qu’il a entamé d’entrée, on l’a vu déjà très à l’aise. Techniquement, on sent que c’est un élément qui est au-dessus des autres. Et sa complicité avec son compatriote Amine Harit saute déjà aux yeux. On a hâte de voir ce duo ensemble lors des matches à enjeux.

Malinovskyi, ça ne s’arrange pas !

Le milieu offensif ukrainien a été parmi les déceptions de l’OM la saison dernière. En dépit de quelques coups d’éclats, comme son but face au PSG, il ne s’est pas montré à la hauteur des attentes. Et, malheureusement, sa partition du jour est dans la lignée de ce qu’on avait vu en printemps dernier. L’ex-joueur de l’Atalanta a vraiment du mal à tirer son épingle du jeu au sein de cette formation. Et l’excuse d’un manque de confiance ne tient presque plus. Il fait beaucoup de mauvais choix et a du mal à bien combiner avec ses coéquipiers. Il serait injuste de l’enterrer dès maintenant, sans prendre en compte le facteur physique, mais l’évidence est qu’il ne marque des points auprès de son coach. S’il veut avoir un avenir à Marseille, il gagnerait à vite se ressaisir.

Kondogbia éclipse Veretout

L’ancien international français, Geoffrey Kondogbia, a donné une bonne réponse à ceux qui s’interrogeaient sur son niveau au sortir d'une saison compliquée à Madrid. Ce samedi, et même s’il n’a pas tout bien fait, le Centrafricain a produit un match très plaisant. Et qui aurait pu être ponctué par un but (68e et 88e). Dans l’entrejeu, il a aussi régné en maitre et sa production tranche avec celle de son partenaire au milieu, Jordan Veretout. L’ancien nantais est apparu en difficultés, avec beaucoup de déchet y compris sur les coups de pied arrêtés. Avec Marcelino, il y a donc fort à parier que Marseille va avoir un nouveau patron au milieu.