Le nouveau classement des meilleurs joueurs de l’histoire du football fait grand bruit depuis quelques heures sur la toile.

Le GDC Media vient de dévoiler le classement des cent (100) meilleurs joueurs de l’histoire du football. En effet, l’ancien numéro 5 du Real Madrid est loin du sommet. Le dribleur fin du FC Barcelone, Ronaldinho, est aussi très loin du sommet dans ce classement dévoilé.

Zizou écarté du top 10

Qui est le meilleur joueur de l’histoire du football ? C’est la question qui divise le plus longtemps possible les fans du football sur la toile. Si le choix est difficile à faire ces dernières années entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, GDC Media vient de faire taire les polémiques sur le sujet.

Pour les fans de Cristiano Ronaldo, le Portugais reste et demeure le meilleur joueur de l’histoire du football devant Lionel Messi, dont les fans de ce dernier voient comme le meilleur de tous les temps au vu de ses titres remportés en plus du dernier mondial arraché en décembre dernier face à l’Equipe de France.

Dans son classement dévoilé, le GDC Media met le capitaine argentin devant tout autre footballeur. Lionel Messi est numéro de ce classement des cent meilleurs joueurs de l’histoire du cuir rond devant son grand rival et ami, Cristiano Ronaldo, qui se contente de la deuxième place. Derrière les deux superstars encore en activité respectivement aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite, se trouve le Roi Pelé (3e).

Mais un des patrons en réception de balle, Zinédine Zidane se fait oublier par le GDC Media. Dans son classement des meilleurs joueurs de l’histoire du football, le média n’a trouvé aucun français meilleur pour avoir sa place dans le Top10. En effet, Zizou loge à la 12e place. De son côté, Michel Platini va se contenter de la quatorzième place dans ce Top 100 des meilleurs joueurs de l’histoire.

Ronaldinho très loin

Footballeur complet ayant fait ses beaux jours au FC Barcelone, Ronaldinho est le grand absent dans ce classement de GDC Media. Si Ronaldo Nazario trouve une place dans le top 10 en se pointant à la huitième place, Ronaldinho, quant à lui, n’est que 21e dans le lot des 100 meilleurs joueurs.

Nouveau sélectionneur des Espoirs de France, Thierry Henry est l’un des plus grands absents de ce classement. L’ancien consultant de Prime n’est que 58e dans ce classement de GDC Media.

Top 12 du classement des meilleurs joueurs de l’histoire