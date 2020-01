Leeds, Augustin : "Une énorme envie de jouer pour Bielsa"

L'attaquant français s'est exprimé sur son choix de rejoindre le club anglais. Une décision influencée par la présence de Bielsa.

En manque de temps de jeu et barré par la concurrence à l'AS , Jean-Kevin Augustin va tenter de se relancer sous la houlette de Marcelo Bielsa du côté de . L'attaquant français a été prêté pour les six prochains mois par le au club de Championship. En six mois, Jean-Kevin Augustin n'a pas marqué le moindre but en et n'a joué que 260 minutes en championnat. En conférence de presse lors de sa présentation, le Français a justifié sa venue à Leeds United.

"Je ne vous cache pas que tout s’est fait très vite. Mon agent m’a fait part de l’intérêt de Leeds vers la fin du mercato. Il m’a dit que Leeds était intéressé par mon style de jeu, qu’ils avaient besoin de renforts offensifs pour aider l’équipe à atteindre leur objectif. Il m’a proposé plusieurs vidéos sur la manière avec laquelle je pouvais apporter un plus à l’équipe. J’ai tout regardé avec l’agent. Je leur remercie de me faire confiance", a expliqué l'attaquant français.

"Leeds, c'est le meilleur projet"

"Je connais le style de Leeds, ils aiment avoir la possession mais parfois ils peuvent construire longtemps en partant de derrière et je crois que le style de Leeds convient à mon style de football, mais je sais qu’il faut toujours du temps pour s’adapter dans un nouveau club. La présence de Bielsa ? Évidemment, l’entraîneur ici est très respecté dans le monde entier, où qu’il ait été, il a gagné le respect des fans. J’avais une énorme envie de jouer pour Marcelo Bielsa, je sais que c’est un grand projet et il y a de grands projets pour l’avenir ici", a ajouté la recrue de Leeds United.

Jean-Kevin Augustin est revenu sur la rumeur concernant un refus de sa part de rejoindre : "J’avais pas mal de clubs sur moi, maintenant j’étais en pleine réflexion. Je ne voulais pas aller dans un club pour aller dans un club. Je voulais partir pour jouer, avoir des objectifs pour la fin de saison. Je n’ai pas refusé Manchester. C’est juste que j’avais déjà pris ma décision quand ils sont arrivés. Leeds c’est le meilleur projet. Je suis très content d’être ici".

Enfin, le Français a fait le point sur sa situation physique et a hâte de débuter sa nouvelle aventure : "Physiquement je me sens bien. Il me faut plus de rythme pour m’adapter à l’équipe, au championnat et son intensité. Ce n’est pas la même chose qu’en . Je suis prêt à jouer mais si le coach pense qu’il me faut plus de temps, il n’y aura pas de problème pour que sois prêt à 100% pour les prochains matches. Je suis un attaquant assez rapide, mobile, qui prend les espaces, qui peut partir en profondeur, décrocher. Je peux jouer court, faire de grandes courses. Je suis un bon attaquant devant les buts. Mais il faut toujours travailler ça pour aider l’équipe".