Officiel - Jean-Kévin Augustin rejoint Leeds

Attendu depuis quelques jours, le départ de Jean-Kévin Augustin en est désormais officiel. Prêté par le à l'été dernier, l'attaquant formé au PSG ne se sera pas imposé en Principauté, face notamment à la concurrence du duo Ben Yedder-Slimani devant.

Toujours sous contrat avec le leader de , il est cette fois prêté jusqu'à la fin de la saison au de Marcelo Bielsa, en Championship, comme l'a annoncé le club ce lundi. Le club anglais dispose d'une option d'achat pour le recruter définitivement en fin de saison.

✍️ #LUFC are delighted to announce the signing of Jean-Kevin Augustin on an initial loan deal from Red Bull Leipzig