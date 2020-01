Leeds, Bielsa explique la venue d'Augustin

L'entraîneur argentin s'est exprimé sur l'arrivée de l'attaquant français, prêté à Monaco lors de la première partie de saison.

Jean-Kevin Augustin va tenter de relancer sa carrière en du côté de Leeds. Prêté par le à l'AS lors de la première partie de saison, l'attaquant français n'a jamais réellement eu sa chance dans la Principauté. L'attaquant formé au PSG est apparu à dix reprises en , pour seulement deux titularisations et pas le moindre but. L'arrivée de Robert Moreno n'a pas redistribué les cartes puisque Jean-Kevin Augustin a quitté le Rocher.

Performant en avec Leipzig, Jean-Kevin Augustin va maintenant tenter d'apporter sa contribution dans le de Marcelo Bielsa. L'attaquant français espère retrouver du temps de jeu chez le club de Championship et aura derrière lui un entraîneur capable de le faire progresser et franchir un palier. En conférence de presse, Marcelo Bielsa s'est exprimé sur l'arrivée de Jean-Kevin Augustin et se réjouit de ce recrutement.

"Je n'ai pas parlé à Augustin"

L'article continue ci-dessous

"C’est un attaquant très mobile. Il est souvent impliqué dans les combinaisons et il est très présent dans la surface. Il a une bonne expérience et il répond aux besoins de notre équipe. C’est un jeune joueur. Quand il jouait en équipe réserve et était dans le centre de formation du PSG, il faisait partie des jeunes joueurs les plus connus au monde. Je ne lui ai pas parlé avant sa signature, car pour moi, le joueur doit d’abord vouloir venir à Leeds", a avancé l'entraîneur de Leeds.

"Nous n’avions pas d’ordre dans nos priorités de recrutement. Nous avons étudié toutes les options que Victor Orta (le directeur sportif de Leeds) nous a données. Elles étaient toutes bonnes et finalement c’est celle menant à Augustin qu’on a pu réaliser. Nous devions remplacer Jack Clarke et Eddie Nketiah et nous avons réglé tout ça. Tout le monde peut mesurer les efforts consentis par la direction de Leeds pour combler les besoins de l’équipe", a ajouté l'Argentin.

Le club anglais a annoncé la venue d'Augustin ce lundi midi dans un communiqué : "Leeds United a le plaisir d'annoncer la signature de Jean-Kevin Augustin, a fait savoir le club dans un communiqué. L'attaquant rejoint les Whites dans le cadre d'un prêt initial jusqu'à la fin de la saison du Red Bull Leipzig, équipe de ". L'attaquant portera le numéro 29 outremanche s'apprête donc à découvrir un nouveau pays. En Angleterre, il jouera la montée avec une équipe battue en barrages d'accession la saison dernière et qui est une nouvelle fois en course pour la promotion (deuxième après 28 journées).