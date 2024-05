Le triste record du PSG en Europe

Le Paris Saint-Germain a établi un record indésirable en se faisant éliminer de la Ligue des champions mardi par le Borussia Dortmund.

Les rêves du PSG de remporter son premier trophée en Ligue des champions se sont éteints pour une année supplémentaire après une défaite en demi-finale face à Dortmund. Le club de Bundesliga s'est imposé 2-0 sur l'ensemble des deux matches, ce qui lui permet d'affronter en finale le Real Madrid ou le Bayern Munich au stade de Wembley.

Le PSG n'a pas réussi à marquer contre Dortmund malgré la présence de Kylian Mbappé dans l'équipe et 30 tirs en tout. L'incapacité du PSG à trouver le chemin des filets signifie que l'équipe de Luis Enrique devient l'équipe ayant le plus grand nombre de tirs sans marquer depuis au moins 20 ans dans la plus grande compétition de clubs d'Europe. Les hôtes ont également touché les poteaux à quatre reprises, ce qui est le record dans une rencontre à élimination directe de la Ligue des champions.

Du jamais vu !

Le PSG a pris l'habitude d'échouer en Ligue des champions ces dernières saisons, malgré des investissements considérables dans des talents tels que Neymar, Lionel Messi et Mbappé. L'attaquant français semble désormais prêt à quitter le club sans avoir jamais soulevé la Coupe d'Europe avec Paris. Le Bondynois devrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison.

L'article continue ci-dessous

Le PSG a aussi perdu six de ses sept matches de demi-finale de la Ligue des champions (83 %), soit le taux le plus élevé de toutes les équipes ayant disputé au moins cinq matches.