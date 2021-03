"Le travail de Klopp à Liverpool n'est pas terminé" - L'entraîneur des Reds ne quittera pas Anfield par la petit porte, insiste l'agent

Il a été rapporté que l'Allemand pourrait quitter les Reds à la fin de la saison, mais son représentant a exclu un départ cet été.

Jürgen Klopp n'a "pas fini son travail à Liverpool", selon son agent, qui a insisté sur le fait qu '"il n'y a pas de porte dérobée" pour que l'entraîneur des Reds quitte Anfield. Jürgen Klopp a remporté la sixième Coupe d'Europe de l'histoire de Liverpool et la première Premier League depuis plus de trente ans au cours de son règne de cinq ans, tout en s'attachant aux supporters par sa passion et son énergie contagieuse sur la ligne de touche.

Une défense de titre désastreuse en 2020-21 a vu les Reds chuter à la sixième place du classement, ce qui a conduit à des points d'interrogation sur l'avenir de l'Allemand, mais son agent Marc Kosicke a exclu la possibilité qu'il quitte le club cet été. "Il n'a pas fini son travail à Liverpool", a déclaré l'agent de Klopp à Sport1. "Il n'y a pas de porte dérobée car Jurgen a encore un contrat de trois ans avec les Reds. Il l'a dit très clairement pour qu'il n'y ait pas de place pour la spéculation".

La position de Jürgen Klopp était complètement sûre à l'approche des fêtes, les Reds occupant la première place du classement de la Premier League après une victoire 7-0 contre Crystal Palace le 19 décembre. Cependant, les résultats ont pris une tournure dramatique depuis lors, car une crise de blessure en défense n'a laissé à Klopp d'autre choix que d'étirer son équipe à la limite et d'aligner certains joueurs dans des positions non naturelles.

Klopp ne compte pas succéder à Löw

Liverpool n'a remporté que quatre de ses 15 derniers matches toutes compétitions confondues et a perdu lors de ses six dernières rencontres à Anfield, ce qui a permis à Manchester City de prendre le contrôle total de la course au titre. Jürgen Klopp a stabilisé le navire avec une victoire 1-0 aux Wolves lundi soir, mais son équipe a toujours vingt-cinq points de retard sur le leader, Manchester City, et cinq sur Chelsea, quatrième.

Les rumeurs selon lesquelles Jürgen Klopp pourrait prendre en charge l'équipe nationale allemande ont commencé à refaire surface après la décision de Joachim Löw de démissionner de son poste après le championnat d'Europe de cet été. Cependant, l'entraîneur de Liverpool a écarté la possibilité de succéder à Löw tout en insistant sur le fait qu'il prévoyait d'honorer son contrat actuel à Anfield jusqu'à sa date d'expiration en 2024. "Non, je ne serai pas disponible en tant qu'entraîneur potentiel de l'équipe nationale allemande cet été ou après l'été", a-t-il déclaré la semaine dernière.

"Il me reste trois ans à Liverpool. C'est une situation simple; vous signez un contrat et vous essayez de vous en tenir à cela", a rappelé Klopp. Liverpool bénéficiera de deux semaines de congé pendant la pause internationale avant le début des préparatifs d'un énorme affrontement en Premier League contre Arsenal à l'Emirates Stadium le 4 avril. Les champions en titre devraient accueillir Aston Villa à Anfield six jours plus tard, alors que la course à la qualification pour la Ligue des champions sera très disputée et très chaude jusqu'à la fin de la saison.