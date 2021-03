Alisson dévoile l'objectif principal de Liverpool

Alisson, le gardien de Liverpool, a reconnu que lui et ses coéquipiers avaient désormais les yeux totalement rivés sur la Ligue des Champions.

Le gardien de Liverpool, Alisson, a déjà goûté à la gloire en Ligue des champions et a déclaré avec audace qu'il voulait revivre le même bonheur dès cette année.

Le dernier rempart brésilien a remporté le plus prestigieux trophée qui existe sur la scène des clubs en 2019 en aidant les Reds à battre le rival de Premier League, Tottenham, lors d'une finale disputée à Madrid. Le sacre national a ensuite suivi pour les Reds, mais une chute libre inquiétante a été subie cette saison sur la scène domestique. Ce qui fait que les Merseysiders n'ont presque plus aucune chance de décrocher un trophée national cette saison.

Dans un entretien au magazine FourFourTwo, Alisson a déclaré : "La vie consiste à se battre pour ses rêves. Vous pouvez changer un rêve ou l'actualiser, mais vous devez continuer à vous battre pour ce qui vous rend heureux. Dans le football, gagner des trophées est l'objectif principal. Maintenant, je connais le sentiment de gagner une finale de la Ligue des champions, et je veux le ressentir encore et encore."

Le portier de 28 ans a ajouté, alors que son équipe a déjà atteint les quarts de finale de la Ligue des champions de cette saison: "Nous sommes une équipe très compétitive, nous nous sentons donc capables de nous battre pour toutes les compétitions. On ne sait jamais ce qui va se passer dans le football. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce sport est aimé de presque tout le monde."

"Sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs"

«Malheureusement, nous avons perdu l'un de nos joueurs clés à Virgil van Dijk [en octobre dernier]. Il ne serait pas facile pour une équipe de perdre un si gros joueur, car il est le meilleur défenseur du monde, mais nos remplaçants ont fait un excellent travail. C’est peut-être notre principale qualité: nous ne dépendons pas d’un seul homme», a poursuivi l'international auriverde.

Une place parmi les quatre premiers est désormais la meilleure chose que Liverpool puisse espérer en Premier League cette saison. Un triomphe en Europe permettrait toutefois de sauver ce qui a été une campagne calamiteuse jusqu'ici et ôter une partie de la pression qui commence à peser sur les épaules de Jurgen Klopp. Alisson est d'ailleurs certain que l'Allemand reste l'homme de la situation pour les Reds.

«Quand il s'agit de motiver les joueurs, Klopp est un spécialiste, a affirmé l'ancien romain. Il trouve toujours les bons mots pour nous donner plus de confiance avant les matches - vous savez qu'il a une véritable passion pour le jeu. Nous pouvons tous voir à quel point il croit en son plan et à quel point il croit en ses joueurs. Ce n’est pas seulement lui, en fait: Klopp a un excellent staff avec lui, et tout le monde est vital pour garder tout le monde motivé. Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs, car l’équipe comprend la nécessité de se battre non seulement pour elle-même, mais aussi les uns pour les autres, pour le manager, pour les fans. Nous sommes ensemble et dépendons les uns des autres. C’est notre mentalité à Liverpool. »