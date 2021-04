Le Real Madrid veut garder Eder Militão mais le défenseur brésilien envisage un départ

Les Merengue risquent de perdre un atout précieux alors qu'il donne la priorité à une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2022.

Le Real Madrid veut garder Eder Militão mais le défenseur brésilien envisage un départ cet été, selon les informations de Goal. Le Real Madrid a dépensé 50 millions d'euros pour amener Eder Militão à Santiago Bernabeu en provenance du FC Porto à l'été 2019, mais il a depuis eu du mal à être à la hauteur de ce prix élevé. Le défenseur central, qui peut également jouer le rôle d'arrière droit ou de milieu de terrain défensif, est toujours derrière Sergio Ramos et Raphaël Varane dans la hiérarchie de l'équipe.

Après deux saisons dans la capitale espagnole, dans le rôle de remplaçant, il réfléchit maintenant à ses options pour le prochain mercato estival qui ouvrira ses portes en juin. Les Merengue étaient suffisamment sûrs du potentiel de Militão pour lui confier un contrat exceptionnel de six ans à son arrivée au Santiago Bernabeu. Le joueur de 23 ans a encore quatre ans de contrat, et Goal a appris que le Real Madrid restait confiant qu'il sera un joueur clé pour le club à l'avenir.

Le champion d'Espagne en titre est conscient que Militão suscite de l'intérêt à l'étranger, avec le Bayern Munich parmi les prétendants qui souhaiteraient le signer l'été prochain, et ont pris des mesures pour le rassurer sur sa position au club. Le Real Madrid a également précisé que, si Militão faisait pression pour un transfert, ils ne autoriseraient son départ que s'ils pouvaient récupérer la majeure partie de leur investissement initial en vue de trouver rapidement un remplaçant.

Le Real Madrid ne compte pas vendre Militão à perte

Goal a appris que, bien que Militão n'ait pas encore complètement abandonné ses ambitions avec le Real Madrid, il craint qu'un manque de temps de jeu régulier n'affecte ses chances de figurer dans le groupe du Brésil pour participer à la Coupe du monde en 2022. L'ancienne star de Porto veut également jouer pour son pays à la Copa America de cet été et serait prêt à rejoindre une autre équipe afin de faire partie de l'équipe finale de Tite pour les tournois à venir.

Cela pourrait donc beaucoup dépendre de l'avenir de Sergio Ramos et Raphaël Varane, Militão craignant que sa situation au Santiago Bernabeu ne change pas alors que le duo reste le premier choix de Zinedine Zidane en défense centrale. Dans l'état actuel des choses, Sergio Ramos deviendra un agent libre à la fin du mois de juin, tandis que Raphaël Varane a été lié à un départ en Premier League alors qu'il approche des 12 derniers mois de son contrat.

Eder Militão a été limité à seulement 30 apparitions toutes compétitions confondues pour le Real Madrid à ce jour, et n'a qu'un seul but à son actif depuis son arrivée en provenance du FC Porto. L'international brésilien n'a joué que dans 10 matchs jusqu'à présent en 2020-2021, mais n'a pas non plus été disponible pour un total de 11 matchs en raison d'une combinaison de blessures et d'un test positif au Covid-19.