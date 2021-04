Le PSG a refusé 300M€ du Real pour Neymar (agent)

Selon les révélations faites par son ancien agent, Neymar avait fait objet d'une offre de 300M€ de la part du Real en 2019.

Le Real Madrid avait une offre de 300 millions d'euros pour Neymar en 2019, selon Wagner Ribeiro, qui a déclaré que le Paris Saint-Germain avait clairement indiqué que même "un milliard" ne serait pas suffisant pour le transfert du Brésilien.

Le club de la capitale française a battu le record du monde des transferts à l'été 2017 en attirant la superstar sud-américaine loin de Barcelone dans le cadre d'un accord de 222 millions d'euros. Depuis cet accord, un retour en Espagne pour Neymar a souvent été évoqué. Le Barça a cherché à l'attirer, mais c'est aussi le cas du Real. Il y a deux ans, les Merengue ont même tout tenté pour l'attirer à Bernabeu, mais en vain.

Ribeiro, un ancien agent de Neymar, a déclaré à L'Equipe: "À ce moment-là, il était sur le point d'aller au Real Madrid. Madrid était prêt à payer 300 millions d'euros pour lui. Florentino [Perez] me l'a dit, mais Nasser [Al-Khelaifi ] a refusé en me disant : "même pour un milliard, il ne partira pas!""

Neymar pourrait-il encore quitter le PSG?

Après avoir cette porte de sortie se fermer, Neymar s'est résolu à continuer avec PSG. Il a marqué 83 buts en 106 apparitions, aidant son club actuel à remporter plusieurs titres nationaux et atteindre aussi la finale de la Ligue des champions.

Les rumeurs de transferts continuent cependant de circuler bon train, d'autant plus qu'il approche de la dernière année de son contrat à Paris.

Un nouveau contrat à Paris serait à l'étude, parallèlement aux discussions en cours sur l'intérêt du Barça et du Real. Questionné à ce sujet, Ribeiro a indiqué qu'il était peu probable que son ancien poulain change de tunique cet été. "Il habite dans une ville magnifique, il a beaucoup d'amis et il est très heureux à Paris. Aucun club au monde ne peut offrir ce que lui offre le PSG. Seul le PSG peut se payer Neymar. Le Real Madrid a des problèmes financiers. Le Barça ? C'est encore pire. En Italie ? Aucun club ne peut rivaliser. Manchester United ou Manchester City ? Je n'y crois pas. À Paris, il gagne super bien sa vie et il joue dans une très bonne équipe. Cette saison, ils vont gagner la Ligue des champions, et Neymar sera Ballon d'Or, vous verrez", a-t-il ajouté.