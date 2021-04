Real Madrid : Le candidat qui ne voulait pas garder Zidane se retire !

Le candidat à la présidence du Real Madrid se retire des élections présidentielles du club merengue.

Florentino Perez ne fera face à aucune compétition pour un sixième mandat en tant que président du Real Madrid après le retrait d'Enrique Riquelme.

Riquelme était le seul membre du club qui envisageait de se présenter contre le président actuel, mais il a cité le calendrier des élections comme un obstacle à la présentation d'une campagne.

"Le déroulement injuste des élections, qui se déroulent historiquement en été, et les dates auxquelles elles doivent se tenir m'ont empêché de présenter ma candidature et de lancer une campagne qui relie les membres et me permet d'expliquer mon projet pour le Real Madrid », lit-on dans la déclaration de Riquelme.

"Je vais continuer à travailler sur la meilleure offre possible pour un Real Madrid 3.0." En conséquence, Florentino Perez sera assermenté en tant que président du Real Madrid pour la sixième fois lorsque son prochain mandat commencera mardi, à moins que d'autres candidatures à la présidence ne soient faites avant cette date.

Riquelme, l'homme d'affaires qui cherchait à succéder à Florentino Perez à la présidence du Real , ne voulait pas pour rappel, de Zinedine Zidane comme entraîneur.

Il estimait ainsi que le staff sportif du club doit rechercher un style d'entraîneur différent et a mentionné Jurgen Klopp de Liverpool comme un candidat qu'il aimerait.

"Zidane ne serait pas mon entraîneur", a-t-il déclaré au COPE et à Radio MARCA.

"La direction sportive examinerait un autre profil avec une stratégie différente.

"Personnellement, j'aime beaucoup Klopp et Raul se débrouille très bien. Ce serait évalué."

Depuis cette déclaration, Zidane a signé deux masterclass, contre Liverpool en C1 et le Barça en Liga.