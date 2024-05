Le Real Madrid dit adieu à la Ligue des champions

Ces dernières semaines, le gouvernement espagnol est intervenu dans les affaires de la Fédération espagnole de football.

Un énorme gâchis est en cours, en grande partie à cause des allégations de corruption qui pèsent sur la Fédération et certains de ses membres actuels et anciens.

Selon Marca, le gouvernement a annoncé mardi la création d'une commission de supervision, de normalisation et de représentation, qui supervisera la Fédération. L'icône du football espagnol Vicente del Bosque a été chargé de présider cette commission, après avoir reçu l'approbation du président Pedro Rocha.

Des allégations de corruption

Cependant, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par l'UEFA et la FIFA, qui demandent une explication sur l'implication du gouvernement dans la Fédération, selon Diario AS. Une réponse doit être fournie d'ici vendredi et, si elle n'est pas satisfaisante, les clubs de Liga et les équipes nationales espagnoles pourraient être immédiatement exclus des compétitions européennes et mondiales.

À l'heure actuelle, le Real Madrid, le FC Barcelone, Gérone et l'Athletic Club devraient être présents en Europe la saison prochaine, mais si l'UEFA et la FIFA imposent des sanctions à la Fédération, ils pourraient ne pas être en mesure de prendre leur place.