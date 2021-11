Le Real Madrid a de la concurrence sur le dossier Rudiger

Ces dernières saisons, il est devenu de plus en plus normal de voir des joueurs arriver en fin de contrat dans leur club et refuser les offres de prolongation.

Cela ne se termine pas toujours par un départ, mais David Alaba était un exemple l'été dernier qui a obtenu le transfert qu'il voulait sans que le Real Madrid ait à payer une indemnité de transfert.

Aujourd'hui, c'est Antonio Rudiger qui cherche à rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit, cette fois en provenance de Chelsea. Los Blancos sont prêts à l'accueillir à bras ouverts, selon les informations de Marca.

Le contrat de Rudiger à Chelsea expire le 30 juin et il n'a toujours pas prolongé son contrat, et il n'en a pas l'intention. Il n'est pas le seul, mais il est le cas le plus marquant à Stamford Bridge. Il sera libre de discuter avec d'autres clubs à partir du 1er janvier, et le Real Madrid est au courant de sa situation.

L'article continue ci-dessous

La situation qui a conduit à la signature d'Alaba pourrait donc se répéter un an seulement après l'arrivée de l'Autrichien dans la capitale en provenance du Bayern Munich, puisqu'il a signé son contrat avec le Real Madrid le 10 janvier dernier.

Alaba s'est parfaitement intégré au stade Santiago Bernabeu et il pourrait en être de même pour Rudiger, dont le comportement à Chelsea a été exemplaire.

Les Merengue sont clairs : ils ne feront rien tant qu'ils ne seront pas autorisés à le faire, et par conséquent, ils ne lui parleront pas avant 2022.