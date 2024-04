Le Real face à une montagne dans le dossier Davies

Le Real Madrid se heurte à un obstacle de taille dans le dossier Davies.

Kylian Mbappé rejoindra certainement Endrick Felipe pour rejoindre le Real Madrid cet été, mais cela ne devrait pas être la dernière opération de la fenêtre de transfert.

Un nouveau latéral gauche est recherché et la principale cible des Blancos est Alphonso Davies, avec qui ils ont déjà conclu un accord personnel.

C'est un grand pas vers sa signature, mais le Real Madrid se heurte à un obstacle de taille : le Bayern Munich. Le champion d'Allemagne en titre veut obtenir le prix le plus élevé possible pour l'international canadien, alors que Florentino Perez souhaite l'obtenir à un prix réduit. Le Real Madrid paiera déjà moins que la valeur marchande pour Davies, dont le contrat expire en 2025, mais il n'est prêt à débourser que 40 millions d'euros pour le recruter cet été, comme le rapporte Diario AS. Le Bayern, quant à lui, réclame 60 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Le Real Madrid pense avoir toutes les cartes en main dans les négociations car il est parvenu à un accord avec Davies. Le Bayern ne veut pas le perdre gratuitement et un accord devrait donc être trouvé cet été.