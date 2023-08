Le RC Lens tient enfin son numéro 9

Buteur providentiel du RC Strasbourg, Habib Diallo est ciblé par le RC Lens. L’attaquant sénégalais pourrait rejoindre les Sang et Or cet été.

La saison dernière Habib Diallo s’est illustré par ses performances de haut vol avec le Racing Club Strasbourg. Avec le club alsacien, l’ex pensionnaire de Génération Foot (Sénégal) a inscrit 20 buts en 31 matchs de Ligue 1. Plusieurs clubs dans l’hexagone ne sont pas indifférents à ses prestations de haut vol du Lion du Sénégal. Après avoir perdu, son attaquant vedette, Lois Openda transféré cet été à Leipzig, le RC Lens se retrouve dans l’obligation de recruter un nouvel attaquant. Et le style de Diallo plaît énormément à Franck Haise et à ses dirigeants.

Habib Diallo désiré par le RC Lens

Brillant en Ligue 1 la saison dernière avec sa seconde place au classement, le RC Lens va disputer la Ligue des Champions au cours de la nouvelle saison. Pour faire face à ce challenge, les artésiens ont recruté l’international guinéen Morgan Guilavogui en provenance de Paris FC. Mais avec le départ de l’international belge Lois Openda et la blessure de Wesley Saïd, le néo lensois reste pour l’heure, le seul attaquant de l’effectif des Sang et Or. Le club se trouve dans l’urgence de recomposer son secteur offensif et une arrivée d’Habib Diallo ne serait pas celle de trop. Selon le quotidien l’Équipe, les dirigeants lensois ont activé la piste menant vers l’ex messin. Ces derniers seraient prêts à passer à l’offensive dans les prochains jours malgré la réticence des dirigeants alsaciens qui souhaitent conserver leur pion.

Un autre Lion du Sénégal pisté

Un sénégalais peut en cacher un autre. D’après la même source, le club lensois aurait également des visées sur l’international sénégalais Boulaye Dia. Auteur d’une saison remarquable avec Salernitana en Série A, le champion d’Afrique sénégalais est convoité par la formation artésienne.