Le PSG signe le plus gros contrat sponsoring de son histoire avec Nike

Le Paris SG vient de prolonger son contrat avec Nike jusqu'en 2032. C'est le plus gros contrat sponsoring de l'histoire du club.

La relation entre le Paris SG et Nike n'est pas terminée. Dans un communiqué, le club francilien a annoncé avoir signé le "plus gros contrat sponsoring de l’histoire".

"Cet accord représente une étape très importante, reflétant ce que le club est devenu sur la scène mondiale et les grandes ambitions que nous avons pour l'avenir", a déclaré le Président du , Nasser Al-Khelaifi. "Nike est le partenaire le plus fidèle du Club et cet accord témoigne de sa détermination à continuer à nous accompagner pendant de nombreuses années.

Le Paris Saint-Germain signe avec Nike le plus important contrat de sponsoring de son histoire. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 28 juin 2019

Au cours des huit dernières saisons, nous avons développé la marque Paris Saint-Germain de manière très forte. Grâce à Nike et Jordan, nous avons vendu un nombre record de maillots cette saison, l'un des plus importants du football européen. Nous sommes impatients de poursuivre cette croissance rapide et de franchir une nouvelle étape dans les années à venir, en particulier sur les marchés émergents du football.

Nous sommes ravis d’étendre l’un des partenariats les plus solides du sport mondial ", a déclaré Bert Hoyt, Vice-Président et Directeur général de Nike EMEA. "Le Paris Saint-Germain est une marque mondiale puissante et cet accord renforce la position de Nike en tant que leader de l’univers du football. Nous partageons leur vision de créer un héritage durable à Paris et au-delà et sommes impatients d’accompagner les équipes masculines et féminines, au travers de projets créatifs des plus excitants comme le lancement du très populaire kit Jordan la saison dernière", peut on lire dans le communiqué.