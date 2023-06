Le PSG revient à la charge et presse Mbappé !

La direction parisienne est en train de mettre la pression sur Kylian Mbappé pour qu’il tranche définitivement la question de son avenir.

Kylian Mbappé a informé le PSG il y a quelques semaines qu’il n’activerait pas la clause de la prolongation d’un an en 2023. En revanche, le crack de Bondy n’a rien dit pour ce qui est de ses intentions à ce moment-là. S’il comptait rempiler ou s'il allait quitter le club pour un nouveau challenge.

Paris ne peut se permettre d’attendre l’année à venir pour savoir ce que sa star envisage de faire. Car laisser la situation en l’état c’est courir le risque que son actif le plus précieux s’en aille sans aucune contrepartie financière. Conformément à la loi Bosman, tout joueur peut s’engager avec l’équipe de son choix à six mois de l’expiration de son bail et sans aucune indemnité de transfert.

Al-Khelaifi a personnellement pris le dossier Mbappé en mains

Les responsables parisiens redoutaient déjà ce scénario lors de la saison 2021/2022 juste avant que l’ancien monégasque ne rempile. Et, ils le redoutent de nouveau à présent. Néanmoins, il n’est pas question de laisser le flou s’installer. La direction a anticipé toute crise en sommant le Bondynois de faire un choix. Selon Le Parisien, c’est Nasser Al-Khelaifi lui-même qui a contacté le joueur et son entourage pour leur signifier ce que le club attend d’eux.

(C)Getty images

Pour ne pas laisser son club dans l’embarras, l’international français doit soit prolonger son contrat dès maintenant, soit accepter une vente durant l’intersaison en cours. Un ultimatum qu’il risque de ne pas apprécier. Du moins, si l’on en juge les propos qu’il a récemment tenus.

Mbappé a promis de rester mais...

En effet, Mbappé a déclaré à l’issue de la saison 2022/2023 qu’il ne se voyait pas ailleurs pour l’instant et qu’il était déterminé à faire une autre campagne avec le PSG. Il l’a encore dit et répété lors d’une conférence de presse à Clairefontaine à l’occasion d’un rassemblement avec les Bleus.

Telle est sa position officielle. Toutefois, il ne serait pas incongru d’imaginer qu’un départ sous d’autres cieux dès cet été ne le rendra pas forcément malheureux. Une porte s’est ouverte à Madrid, le club de ses rêves, avec la cession de Karim Benzema et l’opportunité apparait idéale afin de rejoindre la Casa Blanca. Si tout le monde y trouve son compte, Mbappé ne se fera donc pas prier pour stopper prématurément son aventure parisienne.

Le Real ne dévoile pas ses cartes

Aux dernières nouvelles, le Real Madrid est disposé à miser jusqu’à 200M€ pour enrôler le champion du monde 2018 dès cet été. Une information à prendre des pincettes, car le club espagnol ne prendra certainement pas le risque de tabler autant pour un joueur qu’il peut avoir gratuitement dans six mois. Et il est certain que Paris, pour sa part, n’envisage pas le transfert de son prodige pour une somme moindre. Le feuilleton Mbappé ne fait donc que commencer.