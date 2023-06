Kylian Mbappé veut partir au Real Madrid dès cet été !

Après avoir annoncé qu'il ne souhaitait pas prolonger jusqu'en 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé voudrait rejoindre le Real Madrid cet été.

Alors que les choses s'étaient calmées depuis plusieurs mois, le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle lorsque le joueur de 24 ans a annoncé à sa direction qu'il ne prolongerait pas son contrat jusqu'en 2025. Son bail expirant dans un an, le PSG se retrouve contraint de le vendre cet été s'il souhaite éviter de le voir partir libre dans un an. Et si les dernières nouvelles laissaient penser que le numéro 7 souhaitait toujours être parisien la saison prochaine, la réalité serait toute autre.

Mbappé veut rejoindre le Real

D'après les informations du Parisien ce mardi, le champion du monde 2018 voudrait quitter le club francilien lors du mercato estival 2023 afin de rejoindre le Real Madrid. D'après le journal français, Mbappé serait déçu des promesses non-tenues par sa direction au moment de sa prolongation et pense qu'il n'est "plus au bon endroit" pour remporter des trophées individuels comme collectifs. Il n'a en effet remporté ni la Ligue des Champions ni le Ballon d'Or à l'heure actuelle. Le natif de Bondy et son entourage auraient même qualifié le PSG de "Prison Saint-Germain" en privé.

Il aimerait ainsi profiter du départ de Karim Benzema pour prendre une place importante au sein du Real Madrid, qui a toujours été le club de ses rêves. Le champion de France en titre est ouvert à un départ cet été, ce qui leur permettrait d'éviter un départ libre de Mbappé dans un an. L'aventure du joueur français dans la capitale française semble cette fois toucher à sa fin.