Mbappé tranche la question de son avenir

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet de son avenir à court terme, après sa consécration comme meilleur joueur du championnat.

Une fois encore, Kylian Mbappé a été désigné comme meilleur joueur du championnat français à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP. Pour la quatrième fois de suite, il remporte cette récompense, devançant notamment son coéquipier au club Lionel Messi.

Mbappé promet de rester au PSG

Après avoir reçu son prix, le crack de Brondy a lâché quelques mots concernant son avenir personnel. Lorsqu’on lui a fait remarquer qu’on ne parle plus trop de lui dans la rubrique mercato, il a répondu : « Tant mieux ».

« J’ai mon contrat, je suis très heureux et j’ai dit que je serai là la saison prochaine. J’espère qu’on fera une grande année », a-t-il ajouté, balayant pour de bon les bruits d’un possible départ avant l’échéance de son bail. C’est aussi une affirmation très claire envers les Espagnols et les socios du Real Madrid, qui attendaient un positionnement clair de sa part.

Mbappé a signé, pour rappel, jusqu’en 2025 avec le PSG. Mais, la dernière année est optionnelle. Il peut donc décider de ne pas rester jusqu’à cette date et s’en aller libre au bout de la saison prochaine. C’est peut-être ce qui va arriver là, mais d’ici là il va certainement battre d’autres records individuels avec Paris.

« Je ressens beaucoup de fierté de laisser mon nom dans l’histoire de mon pays. C’est quelque chose d’extraordinaire et c’est toujours ce que j’ai voulu. Mais je ne pensais que j’allais réussir aussi vite. Maintenant, c’est mission accomplie. Et j’en suis très fier », a clamé l’international français.