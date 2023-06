PSG : Kylian Mbappé s'exprime sur sa situation

Pour la première fois depuis l'annonce de sa non-prolongation, Kylian Mbappé s'est exprimé sur sa situation ce mardi.

Kylian Mbappé a fait trembler le Paris Saint-Germain et même toute la planète football en envoyant une lettre à ses dirigeants dans laquelle il explique qu'il n'activera pas l'année supplémentaire en option dans son contrat. En l'état actuel des choses, il pourrait partir cet été dans le cadre d'un transfert, ou libre l'été prochain à l'expiration de son contrat avec le club de la capitale.

Les mots de Mbappé sur l'affaire de la prolongation

Alors qu'il fait la une de la presse sportive en France et même à Madrid, où journalistes et supporters l'imaginent déjà rejoindre le Real, l'international français ne s'était pas encore exprimé à ce sujet. Jusqu'à ce mardi. Le champion du monde 2018 a en effet transmis un communiqué à l'AFP dans lequel il explique qu'il n'a jamais été question d'une prolongation avec le PSG, et ce depuis le début. Dans ce communiqué, il dit donc qu'il n'a "jamais discuté d'une prolongation de contrat avec le PSG" et que "la direction du club en charge de sa prolongation a été informée dès le 15 juillet 2022 de sa décision", celle de ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Ce fameux courrier avait donc pour but de confirmer ce qui avait été convenu à l'oral avant cela.