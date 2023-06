Le numéro de Mbappé au Real Madrid confirmé

La dernière recrue du Real Madrid, Joselu Mato, a été présentée aux médias à Madrid ce mardi

Un détail particulier a été relevé. Joselu portera le numéro 14 et non le numéro 9.

Joselu est prêté pour une saison par l'Espanyol, mais les Blancos disposent d'une option d'achat pour le rendre permanent. Après avoir perdu le deuxième meilleur buteur de la Liga avec Karim Benzema, ils ont maintenant le troisième avec Joselu.

Avant sa présentation, des rapports en provenance de Madrid affirmaient que Joselu serait peut-être le dernier renfort offensif de l'été. Pourtant, le Real Madrid n'a jamais commencé une saison sans que quelqu'un ne porte le numéro 9, ce qui laissait penser que quelqu'un d'autre allait arriver et le porter.

Joselu a expliqué que le numéro n'avait pas d'importance pour lui.

"En fin de compte, je crois que tout numéro est important et je suis fier de porter n'importe quel numéro, je pense que pour moi, c'est maintenant secondaire. J'ai apprécié le numéro 9 quand j'étais à Castilla, mais avoir l'un des 25 meilleurs numéros du monde est déjà incroyable."

"Je n'ai jamais caché mon madridisme", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé à ce sujet.

"Dans la vie, il faut être le plus naturel possible et le fait d'avoir déjà un numéro est déjà incroyable.

Le joueur de 33 ans a également été interrogé sur ce qui lui passe par la tête lorsqu'il entend que le Real Madrid a besoin d'un autre attaquant.

"Je vais donner le meilleur de moi-même, c'est le club de ma vie et ce que l'on veut toujours, c'est marquer des buts. Nous avons un modèle pour d'autres collègues qui peuvent nous aider. J'ai marqué des buts tout au long de ma carrière et je pense que cela va continuer ainsi".

Néanmoins, il serait surprenant que l'équipe laisse le numéro 9 libre pour une saison entière. Joselu a tenu à ne pas s'engager à disputer une place de titulaire, et a plutôt déclaré qu'il était là pour aider plutôt que pour rivaliser, à l'instar de Brahim Diaz.