Le PSG remporte son 11e titre de champion de France !

En évitant la défaite à Strasbourg (1-1), le PSG s’est assure son 11e titre de champion de France.

C’est fait ! Le Paris SG est couronné champion de France pour la 11e fois de son histoire. A une journée de la fin, l’équipe de la capitale s’est assurée de finir en tête du classement en partageant les honneurs avec Strasbourg à l'extérieur (1-1). Lens, deuxième et vainqueur en même temps de l’AC Ajaccio (3-0), ne peut plus le rejoindre.

Le PSG dépasse définitivement l’ASSE

Les Parisiens ont célébré leur triomphe de manière discrète, car ils étaient à l’extérieur. La grande fête est attendue pour la dernière journée du championnat et le match contre Clermont au Parc. Même si on peut imaginer qu’au vu du contexte et du récent conflit avec les Ultras que les festivités ne seront pas aussi mémorables que d’habitude.

En remportant le championnat, Paris dépasse Saint-Etienne au nombre de titres nationaux (11 contre 10). C’est aussi le neuvième titre de l’ère QSI (post 2011). Au sein de l’effectif, deux joueurs ont participé à l’ensemble de ces conquêtes, en l’occurrence Marquinhos et Marco Verratti. Ils sont évidemment les joueurs les plus titrés de l’histoire de la Ligue 1.

Galtier tient son premier (et unique) titre avec Paris

Le PSG, qui a remporté 27 de ses matches, fait 4 résultats nuls et perdu à 6 reprises (en 37 parties), est donc sacré avec Christophe Galtier. Ce dernier ne devrait pas rester à son poste d’entraineur, vu que les rumeurs l’annoncent sur le départ. Mais, il pourra se targuer de ne pas être reparti les mains vides de la capitale. Il aura même fait au moins aussi bien que Mauricio Pochettino. Il est, en outre, le premier coach français à être sacré avec Paris depuis Laurent Blanc (en 2016).

Le PSG n’a pas autant dominé son sujet que par le passé, concédant notamment quelques défaites mémorables (face à Monaco 0-3 et Lens 1-3 notamment), mais sa supériorité ne peut pas être contestée. Les Franciliens auront été en tête d’un bout à l’autre de l’exercice. Ce qui n’est jamais chose aisée.

Mbappé et Messi ont aussi la cerise sur le gâteau

Par ailleurs, le fait que Paris soit au-dessus du lot peut aussi être corroboré par les performances individuelles. Kylian Mbappé est en passe de finir meilleur réalisateur du championnat pour la 4e fois de suite avec 28 buts à son compteur, tandis que Lionel Messi, pour sa dernière année en France, va rafler le titre du meilleur passeur (16 passes décisives). Le crack de Bondy doit quand même encore finir le travail lors de l’ultime journée, en s’attelant à rester devant le Lyonnais Alexandre Lacazette. D’ici là, il est en revanche sûr de soulever la statuette du meilleur joueur de L1 décerné par l’UNFP. En effet, cette distinction ne devrait pas lui échapper lors de la cérémonie prévue ce dimanche.

Bien sûr, ce triomphe national n’efface pas le bilan moyen dans les autres compétitions. Une fois de plus, le PSG aura échoué en 8es de finale de la Ligue des Champions (éliminé par le Bayern). Il a aussi laissé échapper la Coupe de France, sorti en quarts de finale de l’épreuve face au rival parisien. C’est la 2e année de suite que l’équipe de la capitale ne remporte que le championnat. Et il faut remonter à l'année 2020 pour les voir soulever tous les trophées domestiques. Néanmoins, un titre national c’est toujours mieux que rien et Paris n’a plus connu de saison blanche depuis l’exercice 2011/2012.