INFO GOAL - PSG : Luis Enrique sur la short-list pour prendre la succession de Galtier

Le technicien espagnole figure en bonne position sur la liste de techniciens envisagés pour prendre les rênes du PSG la saison prochaine.

Au PSG, les inconnues sont nombreuses. A deux journées de la fin, le club de la capitale est « presque » champion de France. Il ne lui faudra d’ailleurs qu’un tout petit point à Strasbourg samedi soir pour valider définitivement le onzième titre de son histoire et le célébrer au Parc des Princes une semaine plus tard en espérant le début d’une réconciliation avec ses supporters.



Après cela, les Parisiens rejoindront leur sélection respective quand d’autres iront trouver le soleil dans des contrées lointaines. C’est précisément à ce moment-là que l’état major du PSG va s’activer pour préparer la suite même si Luis Campos prépare déjà son été depuis de nombreuses semaines : entre le retour des prêtés, les nouveaux arrivants, les indésirables… le chantier est colossal.

Parmi tous ces dossiers, un autre devrait agiter les jours suivants l’obtention titre : le choix ou non d’un nouveau coach. Pour le moment, le départ de Christophe Galtier, qui dispose encore d’une année de contrat, n’est pas acté mais il est clairement envisagé en haut lieu et une short-list de plusieurs candidats a été établie. Parmi les noms qui y figurent, on retrouve celui de Luis Enrique.

A Doha, rien n’a été tranché

Démis de ses fonctions après l’échec de la sélection espagnole en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc, l’ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone est à la recherche d’un nouveau challenge. Malgré ce dernier fait d’armes, le technicien dispose tout de même d’un CV qui plaide en sa faveur.

Il a remporté la Ligue des champions en 2015 en éliminant au passage le Paris Saint-Germain en quart de finale (3-1, 2-0), a dirigé Neymar dont il sera difficile de se séparer tant ses émoluments et son état de forme apparaissent comme un frein pour d’éventuels candidats.



Plus largement, son passé de joueur, d’entraîneur comme de sélectionneur lui ont permis de côtoyer et d’apprendre à gérer des vestiaires avec de nombreux égos, ce qui est un critère non négligeable dans la capitale. Sans oublier sa philosophie de jeu offensive, basée sur la possession qui a clairement fait défaut dans la durée sur les deux dernières saisons.

Dans l’entourage de l’intéressé, on dément tout contact avec le club de la capitale. Mais si Paris souhaite accélérer sur la venue de Luis Enrique, il faudra certainement faire vite car son nom revient régulièrement en Italie pour occuper le banc de Naples la saison prochaine. Du côté de Doha, rien n’a encore été tranché.