Qui sont les nommés pour les Trophées UNFP ?

Ce mardi ont été révélés les nommés dans les différentes catégories pour les Trophées UNFP de la saison 2022-2023.

Le 28 mai 2023, les joueurs, gardiens et entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkema seront mis à l'honneur à l'occasion de la 31è cérémonie des Trophées UNFP. Dans chaque championnat, le meilleur joueur, le meilleur espoir, le meilleur gardien et le meilleur entraîneur seront récompensés pour leurs performances au cours de la saison 2022-2023.

Mbappé candidat à sa propre succession

Sans grande surprise, le tenant du titre Kylian Mbappé est de nouveau nominé pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, qu'il a déjà remporté en 2019, 2021 et 2022. On y retrouve son coéquipier Lionel Messi, Seko Fofana, Jonathan David et Loïs Openda.

Du monde parmi les révélations

Après Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et William Saliba, le titre de meilleur jeune verra de grands talents bruts se disputer le trophée. Les Lyonnais Rayan Cherki et Bradley Barcola sont nommés aux côtés d'Eliesse Ben Seghir, Elie Wahi et le Parisien Nuno Mendes.

Samba grand favori ?

Il y aura peut-être moins de suspense pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 puisque Brice Samba semble être le grandissime favori. Le Lensois est nominé aux côtés de Gianluigi Donnarumma, Pau Lopez, Anthony Lopes et Lucas Chevalier.

Galtier pas nominé

Vainqueur en 2013, 2019 et 2021, Christophe Galtier ne figure pas parmi la liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur. Pour la succession de Bruno Génésio, ce sont Franck Haise, Igor Tudor, Philippe Montanier, Pascal Gastien et Paulo Fonseca qui seront en concurrence.

Les nominés en Ligue 2

Meilleur joueur de Ligue 2 : Jean-Philippe Krasso (ASSE), Josh Maja (Bordeaux), Niels Nkounkou (ASSE), Georges Mikautadze (Metz), Victor Lekhal (Le Havre).

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : David Guion (Bordeaux), Luka Elsner (Le Havre), Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), Régis Brouard (Bastia), Laurent Guyot (Annecy).

Meilleur gardien de Ligue 2 : Gaëtan Poussin (Bordeaux), Gauthier Larsonneur (ASSE), Arthur Desmas (Le Havre), Brice Maubleu (Grenoble), Alexandre Oukidja (Metz).

Les nominés en D1 Arkema

Meilleure joueuse de D1 Arkema : D. Cascarino (OL), K. Diani (PSG), M. Dumornay (Reims), G. Geyoro (PSG), R. Kouassi (Fleury).

Meilleure gardienne de D1 Arkema : C. Endler (OL), M. Heil (Fleury), C. NNadozie (Paris FC), L. Philippe (Le Havre), C. Picaud (PSG).

Meilleur espoir de D1 Arkema : Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (Reims), Laurina Fazer (PSG), Aïrine Fontaine (FC Fleury), Alice Sombath (OL).