Le PSG dévoile son nouveau maillot third !

Le club de la capitale a dévoilé son nouveau maillot third pour la saison 2021/22. Un maillot fait de noir et de gris, avec un logo rouge recentré.

Cinq victoires en autant de matches de Ligue 1 disputés cette saison, un mercato estival de folie et des retrouvailles festives avec le Parc des Princes... Au Paris Saint-Germain, tous les feux sont au vert en ce début de saison. Ce lundi, c'est dans ce contexte que le club de la capitale a dévoilé son nouveau maillot third 2021/22.



Celui-ci est principalement de couleur noire, avec une large bande grise au milieu du torse. Le logo du club, lui, est centré et de couleur rouge. "Lancé officiellement aujourd’hui, la collection Third à dominante noire et grise se révèle puissante. Elle s’inspire des maillots qui ont fait la gloire du Club depuis la fin des années 90 et sont restés en mémoire des supporters parisiens", précise le club sur son site officiel, fier de présenter à ses supporters une tunique vouée à rendre hommage à tous les Franciliens.

L’écrin parfait pour mettre en lumière le club

"Plusieurs pièces de la collection rendent hommage aux supporters du Grand Paris en figurant les numéros des départements d’Ile-de-France", écrit le PSG. "Parce qu’il est sobre, le maillot third 21/22 est l’écrin parfait pour mettre en lumière les exploits des Parisiens, notamment sur la scène européenne où leur entrée en jeu est attendue avec enthousiasme par tous les amoureux du football à travers le monde. L’ambition de jeu parisien, qui s’appuie sur l’exigence de rigueur tactique et la créativité exceptionnelle des étoiles qui composent l’équipe se retrouve ainsi incarnée", ajoute Paris dans son communiqué officiel, présentant ensuite les significations des "swoosh".

"Deux swoosh, présents sur chaque manche, ornent le kit third 21/22, ils représentent Paris et Paname. Au centre, le logo du Club, rouge électrique, illustre l’énergie et la synergie immense du peuple Rouge & Bleu qui pousse les joueurs à se dépasser", explique le club emmené par des stars telles que Messi, Mbappé et Neymar.

Le PSG précise enfin que les maillots de la collection Third 21/22 sont conçus à 100% en polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique. Une manière pour le club de lutter contre le dégradement des indicateurs climatiques. Une volonté qui s'inscrit dans l'initiative « Move to Zero » de Nike, l'équipementier du PSG.