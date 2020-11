"Le PSG a besoin de Kante et non de Messi pour gagner la Ligue des champions", affirme Rabesandratana

Le champion de France a été lié à un transfert pour la star de Barcelone, mais il leur est dit de donner la priorité à un type de joueur différent.

Le a besoin de N'Golo Kante et non de Lionel Messi pour remporter la , selon son ancien milieu de terrain, Eric Rabesandratana. N'Golo Kante a marqué le but vainqueur de la récente victoire 1-0 de la contre le en Ligue des Nations et a impressionné cette saison avec après une campagne 2019-20 difficile. Le joueur de 29 ans était lié à un départ l'été dernier de Stamford Bridge, mais a fini par rester sur place et reste un élément clé de l'équipe de Frank Lampard.

Le PSG, quant à lui, envisagerait un éventuel déménagement de Lionel Messi - bien que le propre père du joueur ait fermement écarté ces suggestions. Eric Rabesandratana, qui a joué pour le PSG de 1997 à 2001, est catégorique : le géant français devraiit chercher à signer N'Golo Kante et non Lionel Messi s'ils veulent faire passer leur équipe au niveau supérieur. "Je voudrais dire que si j'étais dirigeant au PSG, je casserais ma tirelire pour signer N'Golo Kante", a-t-il déclaré à la radio France Bleu.

Lampard a ressenti son absence la saison dernière

"Il était encore énorme hier. Kante est le joueur qui permettrait au PSG de remporter la Ligue des champions. Nous n'avons besoin ni de Messi ni de personne d'autre", a ajouté l'ancien milieu du PSG. Kante est actuellement sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2023 et a récemment été encensé par Frank Lampard après une victoire 4-1 contre Sheffield United en : "Il a disputé environ 50% des matchs l'an dernier et c'est une grosse perte pour la moitié de la saison, l'absence d'un joueur de son niveau".

"J'ai donc fait un grand pas en avant pour essayer de gérer son entraînement et ses matches et m'assurer que nous essayions de l'avoir en forme et prêt pour jouer autant de matches que possible. Ses attributs sont incroyables, il peut jouer à de nombreuses positions au milieu de terrain. L'énergie et la capacité pour récupérer le ballon, mais aussi sa capacité avec le ballon, parfois sous-estimée, est incroyable", a ajouté l'entraîneur des Blues.

"Il peut jouer différents rôles. Les gens veulent toujours dire qu'il est le meilleur milieu de terrain défensif et qu'il devrait jouer un rôle plus bas. Mais il peut jouer dans de nombreux rôles avec un effet énorme et je suis heureux qu'il soit en forme maintenant. Nous devrons continuer à gérer cela pour assurez-vous qu'il reste en forme, car il est extrêmement important", a conclu Frank Lampard. N'Golo Kante ne sera pas facile à déloger de Chelsea.