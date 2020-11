PSG - Diallo : "Je peux opter pour la France ou le Sénégal"

Le défenseur central parisien espère connaître bientôt les joies d'une sélection nationale, lui qui possède la double nationalité.

Défenseur du PSG depuis l'été 2019, Abdou Diallo n'est pour l'heure pas parvenu à s'imposer comme titulaire dans la capitale. L'international espoirs français espère tout de même découvrir une sélection, et pourquoi pas le , dans les mois à venir.

"Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais", a-t-il confié dans un entretien à Europe 1.

"Je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir", poursuit l'ancien joueur du .

"Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la ou pour le Sénégal. Mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi."

"Tout joueur aimerait être un incontestable"

Le défenseur formé à fait également le point sur sa situation à Paris, où Thomas Tuchel lui préfère d'autres options comme Kimpembe, Marquinhos voire Danilo.

"Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n’a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer, dit-il encore. Incontestable, on ne l’est jamais, c’est une remise en question permanente.

"Je reviens de blessure. Je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire du jour au lendemain. C’est normal, je l’accepte. Mais à côté de ça, je travaille dur à l’entraînement, je prouve tous les jours que l’entraîneur peut me faire confiance, et peut compter sur moi."

Mais Diallo ne s'en fait pas, et prend même l'exemple de grands défenseurs centraux arrivés à leur meilleur niveau sur le tard : "Je sais que ça viendra tôt ou tard, je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. Il y a énormément de défenseurs qui sont devenus des tops mondiaux après 25 ans, comme Virgil Van Dijk."