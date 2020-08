Le président argentin envoie un message à Messi alors qu'il plaide pour un retour à Newell

La situation de la star du FC Barcelone a attiré l'attention du leader politique de son pays.

L'avenir de Lionel Messi vampirise l'actualité du football depuis plus d'une semaine. Le président argentin Alberto Fernandez a appelé Lionel Messi pour qu'il revienne dans son pays natal et à mette fin à sa carrière avec les Old Boys de Newell. L'avenir de Messi a fait la une des journaux la semaine dernière après avoir présenté une demande de transfert choc au FC Barcelone. Toute sortie du Camp Nou est maintenant entourée de controverse, la déclarant récemment que l'attaquant argentin n'est pas autorisé à quitter le club pour une somme inférieure à sa clause libératoire gigantesque de 700 millions d'euros.

Malgré cela, un certain nombre de clubs continuent d'être liés à un transfert de Messi avec en tête de la course, mais le , l'Inter et la ont également un intérêt. À 33 ans et à la suite d'une autre belle saison individuelle, Lionel Messi peut toujours clairement jouer et être compétitif dans un grand club européen, mais cela n'a pas empêché les Argentins de rêver d'un possible retour à la maison.

Le président argentin préfère Maradona à Messi

Les fans des Old Boys de Newell ont récemment défilé dans les rues de Rosario pour soutenir le retour de Messi dans le club qu'il représentait en tant que junior et maintenant le président argentin a également exprimé son désir de voir une telle réunion tôt ou tard. "Vous êtes dans nos cœurs et nous ne vous avons jamais vu jouer dans notre pays", a déclaré Fernandez dans un message adressé à Messi via C5N. "Donnez-nous le plaisir de terminer votre carrière avec Newell's Old Boys, votre club."

Fernandez, qui soutient l'équipe de Buenos Aires, Argentinos Juniors, a ensuite admis qu'il restait un plus grand fan de Diego Maradona : "Le grand mérite de Maradona est qu'il a joué seul contre le monde", a déclaré Fernandez. "Je n'ai jamais vu un joueur comme Maradona. Je l'admire profondément - plus que Messi, pour être honnête, car il vient des Argentinos Juniors. C'était une sorte de gladiateur, avec une force incroyable."

La bataille de Messi pour s'éloigner du Barça menace maintenant de devenir une saga interminable, même s'il a déjà décidé qu'il ne souhaitait plus jouer pour le club. Le joueur de 33 ans a délibérément omis de se présenter aux tests médicaux dans le centre d'entraînement du club avant la nouvelle saison afin de mettre fin à tout doute persistant sur son état d'esprit. Reste désormais à trouver une issue qui conviendra à tout le monde dans ce dossier.