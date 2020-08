Carlos Bianchi soutient Lionel Messi : "Laissez-le aller là où il sera heureux"

L'ancien joueur du PSG comprend parfaitement la volonté de Messi de quitter le Barça.

Invité de l'émission Vélez670 Radio diffusée sur Radio República AM 670, Carlos Bianchi, ancien joueur qui a fait les beaux jours de Vélez, Reims, du PSG et de avant d'entraîner avec succès Vélez et Boca Juniors, s'est exprimé au sujet de l'avenir de Lionel Messi.

Et l'ancien goléador de la Division 1 apporte son soutien à la Pulga qui souhaite quitter le : « C'est le meilleur joueur que j'aie jamais vu jouer. N'oubliez pas qu'il a déjà 33 ans. Laissez-le aller là où il sera heureux. Ce n'est pas qu'une question d'argent. A mon retour en en 1980, Boca et River m'ont offert beaucoup plus d'argent que Vélez. Cependant, je voulais retourner à Vélez. »