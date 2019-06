Le palmarès de l'Euro Espoirs avant l'entrée en lice des Bleuets

Avant le premier match des Bleuets contre l'Angleterre ce mardi (21h), retrouvez le palmarès complet de l'Euro Espoirs depuis sa création en 1978.

L'Euro Espoirs démarre ce mardi pour l'équipe de avec un premier match contre l' , double vainqueur de cette compétition en 1982 et 1984. Pour l'instant, 21 éditions ont eu lieues depuis 1978 et le premier tournoi organisé par l'UEFA.

Goal fait le point sur les sélections victorieuses avec cinq succès pour le pays hôte, l' (1992, 1994, 1996, 2000 et 2004). De leur côté, les Bleuets, qui n'ont plus disputé l'Euro Espoirs depuis 2006, ont remporté le trophée une fois. C'était en 1988. L' est le tenant du titre.

Le palmarès de l'Euro Espoirs

Pays hôte Année Vainqueur Finaliste Score / 1978 Yougoslavie Allemagne de l'Est 1-0 ; 4-4 / 1980 Union Soviétique Allemagne de l'Est 1-1 ; 1-0 / 1982 Angleterre Allemagne de l'Ouest 3-1 ; 2-3 / 1984 Angleterre 1-0 ; 2-0 / 1986 Espagne Italie 1-2 ; 2-1 (3-0 tab) / 1988 France Grèce 0-0 ; 3-0 / 1990 Union Soviétique Yougoslavie 4-2 ; 3-1 / 1992 Italie 2-0 ; 0-1 France 1994 Italie 1-0 (ap) Espagne 1996 Italie Espagne 1-1 (5-4 tab) Roumanie 1998 Espagne Grèce 1-0 Slovaquie 2000 Italie République tchèque 2-1 2002 République tchèque France 0-0 (3-1 tab) Allemagne 2004 Italie Monténégro 3-0 Portugal 2006 3-0 Pays-Bas 2007 Pays-Bas Serbie 4-1 Suède 2009 Allemagne Angleterre 4-0 2011 Espagne Suisse 2-0 Israël 2013 Espagne Italie 4-2 République tchèque 2015 Suède Portugal 0-0 (4-3 tab) 2017 Allemagne Espagne 1-0

Derrière l'Italie, la nation plus titrée dans cette compétition, on retrouve l'Espagne et ses quatre victoires (1986, 1998, 2011 et 2013). La prochaine édition aura lieu en 2021. Elle sera organisée conjointement par la Hongrie et la Slovénie.