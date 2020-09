Le Hertha confirme son intérêt pour Gotze

Par l’intermédiaire de son directeur sportif, le club allemand de Hertha a confirmé qu’il visait Mario Gotze.

Libre de tout engagement depuis qu’il a quitté Dortmund en juillet dernier, Mario Gotze pourrait continuer son parcours en . Le héros de la finale de la Coupe du Monde 2014 est courtisé par le Hertha.

C’est Arne Friedrich, le directeur sportif du club berlinois, qui a fait part de cette information, ce vendredi avant le match de championnat contre l’Eintracht. "C'est bien sûr un nom avec lequel nous avons eu affaire, a-t-il déclaré à DAZN. Mais, il y a aussi beaucoup d'autres noms ».

La piste étrangère écartée pour Gotze ?

Depuis la fin de son aventure au BVB, Gotze a été cité dans de nombreux endroits, et en particulier à l’étranger. On lui prêtait notamment des touches avec le et la . Un come-back au Bayern a aussi été évoqué cette semaine.

S’il rejoint le Hertha, l’international allemand (63 capes) sera certainement d’un très grand apport cette formation. Même s’il n’a pas encore atteint la trentaine (28 ans), il totalise 231 matches et 57 buts dans l’élite allemande.