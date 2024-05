Le groupe du PSG contre Nice, Paris prend une décision forte pour Mbappé

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Nice pour le compte de match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Le groupe parisien ci-dessous.

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à l’Allianz Riviera, ce mercredi soir (21 heures), pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la rencontre en retard comptant pour la 32e journée de Ligue 1 de France. A quelques heures du coup d’envoi de ce choc, Luis Enrique rend publique la liste des 20 joueurs retenus pour l’occasion. Paris a pris une décision forte concernant son meilleur buteur.

Mbappé et Dembélé absents contre Nice

Déjà sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain veut quand même bien terminer la saison sportive. En effet, après la défaite contre Toulouse (1-3) lors de la dernière rencontre de la saison au Parc des Princes, le weekend écoulé, le club francilien veut remporter ses deux derniers matchs en championnat.

Mais celui de ce mercredi soir se fera sans les grands noms de l’effectif parisien. Pour ce déplacement chez les Aiglons, le coach parisien devra composer sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui sont absents du groupe convoqué. Sacré meilleur buteur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, l’attaquant francilien est blessé. Selon la note publiée par le PSG, mardi, Kylian Mbappé est « victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche » et Ousmane Dembélé, quant à lui, est « victime d'un coup à la cuisse gauche lors du match contre Toulouse ».

Alors que Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi étaient pressentis pour démarrer le match face à Nice, Luis Enrique a jugé bon de se passer de l’attaquant français et du défenseur marocain. Par ailleurs, on note les retours de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui seront à Nice ce mercredi.

Le groupe du PSG contre Nice

Gardiens (3) : Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs (6) : Danilo, Skriniar, Marquinhos, Beraldo, Mukiele, Zague

Milieux (8) : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Soler, Mayulu, E. Mbappé

Attaquants (3) : Asensio, Ramos, Barcola