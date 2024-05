Mbappé blessé, ça commence mal avant le départ pour le Real Madrid

Ça commence mal pour Kylian Mbappé avant son départ pour Madrid. Le Bondynois est victime d’une blessure.

Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé à la veille du déplacement à Nice pour le compte de la rencontre en retard de la 32e journée de Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain est victime d’une blessure et ne devrait pas jouer contre les Aiglons, ce mercredi. Le joueur est même absent de l’entraînement de ce mardi.

Mbappé quitte le PSG

Lundi soir, Kylian Mbappé a été sacré meilleur joueur de la saison 2023-2024 en Ligue 1 de France. Une récompense qu’il s’adjuge pour la cinquième fois d’affilée. Mais le joueur a déjà officiellement annoncé qu’il quitte le Paris Saint-Germain cet été. Le joueur aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement. Les deux parties n’attendraient que la finale de la Ligue des champions, le 1er juin, pour se prononcer officiellement.

« Partir ça me déchire le cœur parce que je n’ai jamais quitté mon pays. Avant d’être des joueurs, on est des hommes et ce métier ne vous permet pas toujours de tout exprimer ce que vous pensez. C’est juste un gars de 25 ans qui a kiffé de toutes ces années, qui a bouclé la boucle. En Ligue 1 j’ai toujours eu le sentiment d’être aimé et c’est un sentiment agréable… Dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir c’est que je quitte le PSG. Le reste, ce n’est peut-être pas le moment de le savoir », a confirmé Mbappé lundi soir lors des Trophées UNFP.

Mbappé blessé avant Nice

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice à l’occasion du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Ce mardi, le club francilien a donné des nouvelles de son infirmerie avant ce match. Là, Paris annonce la poisse pour Kylian Mbappé, qui traîne une blessure.

« Victime d’une gêne à l’ischio-jambier gauche, Kylian Mbappé restera en soins ce jour », a indiqué le PSG dans sa note officielle. Aussi, le club annonce la blessure de l’ancien ailier du FC Barcelone. « Victime d'un coup à la cuisse gauche lors du match contre Toulouse, Ousmane Dembélé restera en salle aujourd'hui (mardi, Ndlr) », ajoute le communiqué parisien.

Tout proche du Real Madrid, cette blessure compromettrait-elle la réussite de Kylian Mbappé à la Maison Blanche ou encore avec les Bleus à l’Euro cet été ?