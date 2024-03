Le groupe du PSG contre la Real Sociedad, un cadre forfait

Le Paris Saint-Germain défie la Real Sociedad en match retour des 8es de finale de Ligue des champions, ce mardi soir. Le groupe parisien ci-dessous.

Pour le compte de la manche retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, le club champion de France est en déplacement au Stade d'Anoeta, ce mardi soir, pour y défier la Real Sociedad. Pour ce faire, l’entraîneur de la formation francilienne, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste des joueurs retenus.

Marquinhos de retour

Après sa victoire (2-0) au match aller au Parc des Princes il y a deux semaines, le Paris Saint-Germain ira confirmer en Espagne sa qualification en quart de finale, ce mardi. En effet, l’ancien coach du FC Barcelone, qui est encore cité proche d’un retour l’été prochain dans le club blaugrana, vient de dévoiler une liste de 23 joueurs pour la bonne cause.

Parmi les joueurs convoqués par le technicien espagnol, on peut noter les retours de Danilo et Marquinhos en défense. Tous deux joueurs étaient préservés face à l’AS Monaco (0-0) le weekend. Le capitaine des Rouge et Bleu étant éloigné des terrains depuis le 17 février en raison d'une blessure au mollet.

Asensio forfait

Si Luis Enrique et Mbappé ne partagent pas une bonne relation ces dernières semaines, les deux hommes se sont expliqués en fin de semaine. Si l’on s’inquiétaient pour la présence du Bondynois contre les Espagnols, Mbappé est bien présent dans le groupe parisien. Mais Marco Asensio, touché à l’ischio-jambier droit et remplacé à la pause contre l’AS Monaco (0-0), vendredi, est forfait pour ce match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain annonce également les forfaits de ⁠Milan Skriniar et Presnel Kimpembe qui « poursuivent leurs exercices de rééducation ».

Le groupe du PSG pour le déplacement chez la Real Sociedad

Gardiens : Navas, Tenas, Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Mukiele, Gadou, Beraldo

Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Soler, Mayulu, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappé, Ramos, Kang-In Lee, Kolo Muani, Barcola, Dembélé