PSG, Luis Enrique et Mbappé se sont enfin expliqués

Après la nouvelle sortie prématurée de Kylian Mbappé vendredi soir, Luis Enrique et le joueur se sont expliqués ce samedi.

L’on se souvient moins du score du match entre le PSG et Monaco vendredi soir que de la sortie de Kylian Mbappé. Remplacé dès la mi-temps par Luis Enrique qui a assumé son choix en fin de choix, le joueur est allé s’installer dans les tribunes aux côtés de sa mère. Une scène choquante qui a déclenché une nouvelle polémique dans la capitale parisienne notamment sur la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé.

Luis Enrique assume ses décisions sur Mbappé

La relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé est confuse depuis que ce dernier a annoncé son départ du club en fin de saison. Remplacé face à Monaco vendredi, cela fait désormais trois matchs que le joueur n’a plus disputé l’intégralité d’une rencontre. Un choix assumé par Luis Enrique qui habitue son équipe à jouer sans le Français.

« Que se passe-t-il avec Mbappé ? J’ai passé suffisamment de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on va devoir jouer sans lui. On doit s’habituer. Je dois prendre des décisions tout le temps. Et penser à ce qui est le mieux pour l’équipe », expliquait l’entraineur espagnol après la rencontre.

Luis Enrique cash avec Kylian Mbappé

Face à la polémique déclenchée par cette nouvelle sortie et surtout par l’attitude de Kylian Mbappé, l’entourage du joueur est monté au créneau ce samedi. Les proches du joueur affirment respecter les choix de Luis Enrique et qu’il n’y a pas de lieu d’en faire une polémique. Mais, cela est insuffisant pour éteindre le feu. Ce que Luis Enrique et Kylian Mbappé ont eux-mêmes compris. Selon RMC Sport, les deux hommes ont échangé au Campus PSG dans la matinée de ce samedi à la demande du joueur.

Le média renseigne que Luis Enrique a expliqué à Mbappé la raison de ces récentes sorties. L’entraineur espagnol estime surtout que Kylian Mbappé ne serait plus le même joueur depuis qu’il a été touché face à Brest en Coupe de France le 7 février dernier. Toutefois, le joueur ne sera pas traité de la même manière lors des grands rendez-vous comme en Ligue des Champions par exemple selon une source proche du staff qui s’est confié à RMC Sport. Par contre, Luis Enrique a confirmé à Mbappé que le choix de le mettre sur le banc s’inscrit aussi dans la logique de préparer l’équipe à jouer sans lui à l’avenir, le Français étant sur le départ.