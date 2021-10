Le FC Séville a refusé une fortune pour Jules Koundé

Le président du FC Séville révèle une offre monstrueuse pour Jules Koundé.

Jules Kounde était l'une des cibles de transfert les plus recherchées de l'été en Liga. Après une saison de rumeurs sur sa destination, c'est d'abord Tottenham et ensuite Chelsea qui ont semblé faire le plus d'efforts pour le recruter.

Jose Castro, le président de Séville, a parlé aux médias espagnols et a révélé que les Blues avaient fait une offre de 50 millions d'euros pour le défenseur.

Malgré la possibilité d'encaisser un profit énorme sur Koundé, le club espagnol a résisté à la tentation. Castro a expliqué à quel point cette décision était difficile à prendre, car elle aurait permis d'effacer entièrement les dettes du club :

"Personne ne peut échapper au fait que nous sortons d'une pandémie et cette année, il n'y avait pas d'autre choix que de donner un résultat financier négatif", a déclaré Castro.

"Il n'y a pas eu de revenus provenant des abonnements, des billets de match ou des bars. Les revenus du marketing et de la télévision ont souffert.

"Malgré cela, avec l'offre de 50 millions d'euros de Chelsea, le déficit auarait été été effacé. Cela témoigne de la force du club".

Le club a été superbement bien géré ces derniers temps, avec le génie de Monchi soutenu par un contrôle financier prudent.

Cette décision pourrait bien s'avérer intelligente, si les Andalous reçoivent une offre de plus de 60 millions d'euros l'été prochain.