Le FC Barcelone se rend à Amsterdam pour Frenkie De Jong

Les dirigeants du FC Barcelone seraient dans l'avion pour se rendre à Amsterdam afin de négocier la venue de Frenkie De Jong l'été prochain.

Le FC Barcelone a passé la seconde vitesse dans le dossier Frenkie De Jong. Très courtisé, l'international néerlandais est ardemment disputé par les Blaugrana et le PSG, avec Manchester City en embuscade mais avec semble-t-il quelques longueurs de retard sur les deux clubs cités précédemment. Alors que le milieu de l'Ajax semblait se diriger vers le club de la capitale, selon la presse espagnole, le FC Barcelone serait repassé devant.

En effet, ce mercredi matin une délégation du FC Barcelone se rendrait à Amsterdam d'après les informations de RAC 1. Josep Bartomeu, Pep Segura et Oscar Grau seraient dans l'avion afin de conclure officiellement un accord avec l'Ajax ainsi qu'avec le joueur pour classer ce dossier. Autant dire que le FC Barcelone a mis les petits plats dans les grands puisque hormis Eric Abidal, ce sont tous les dirigeants importants du Barça qui ont fait le déplacement.

Des informations qui concordent avec celles de Goal, ce mardi soir, indiquant que le FC Barcelone n'avait pas abdiqué dans le dossier. Le champion d'Espagne en titre étant prêt à verser un salaire annuel de 10 millions d'euros au milieu de terrain néerlandais, auxquels s'ajouteront 6 millions d'euros supplémentaires basés sur les titres remportés et le nombre de matches joués sous les couleurs du FC Barcelone.

De Jong va bientôt officialiser son choix

Les sources du FC Barcelone consultées par Goal estiment que De Jong et son agent sont satisfaits de l'offre du Barça. Elles sont convaincues qu'il finira par choisir Barcelone. L'optimisme renaît dans les rangs du club. Désormais, le joueur va devoir trancher. D'ailleurs, Frenkie De Jong avait récemment indiqué qu'il rendrait son choix public sous peu, à Fox Sports : "Je ne sais pas si je vais dire au public ce que je vais faire. Garder cela sous silence sera difficile, alors nous devons peut-être le dire".

Interrogé lors de la présentation de Kevin Prince Boateng, Eric Abidal avait également demandé aux médias de voir directement avec le principal intéressé : "La décision de Frenkie De Jong ? Je crois que c’est une question que vous devriez poser au joueur. Il est au courant de l’intérêt qu’il suscite, il prendra sa décision et la seule chose que nous pouvons faire c’est attendre. Nos voyages ne sont pas un secret, mais nous ne pouvons pas dévoiler tout ce que nous faisons".

Selon toute vraisemblance, le FC Barcelone a repris la priorité dans le dossier Frenkie De Jong, mais si les Catalans veulent rapidement officialiser et conclure le dossier c'est parce qu'ils craignent une nouvelle riposte du PSG pour le milieu de terrain néerlandais. Une chose est sûre, tant que Frenkie De Jong n'aura pas signé son contrat, tout revirement de situation sera possible et ce dossier promet encore d'agiter la planète football dans les jours à venir.