Le conseil de Fernando Hierro au Real pour Sergio Ramos

Fernando Hierro a indiqué aux responsables du Real Madrid qu'ils feraient mieux de conserver Sergio Ramos dans leur effectif.

Le Real Madrid a été invité à retenir Sergio Ramos dans son effectif. Fernando Hierro demandant à ce que «le meilleur défenseur central de l’histoire du club» bénéficie d'un nouveau contrat du côté de Bernabeu.

Dans l'état actuel des choses, le capitaine merengue se dirige vers la sortie à Bernabeu vu qu'il n'a pas prolongé le contrat qui expire au terme de la saison en cours. L'absence d'un accord avec sa direction a été une surprise pour beaucoup et certains clubs européens rodant maintenant autour de cet expérimenté élément. Hierro espère qu'un compromis qui conviendra à toutes les parties pourra être trouvé rapidement.

"Sergio Ramos doit terminer sa carrière dans un grand club"

La légende des Blancos, qui était autrefois lui-même un défenseur de métier, a déclaré à El Confidencial à propos de son champion du monde et ex-protégé en sélection: "Je pense que nous sommes très similaires, de par notre caractère et notre façon d'être. Nous avons également une très bonne relation. Sergio est une légende du Real Madrid et j'espère qu'il terminera sa carrière sportive dans ce club. Je pense que des joueurs comme lui devraient finir dans un grand club."

"Sur le plan sportif, il a des conditions que je n'avais pas et pour moi, il est le meilleur défenseur central de l'histoire du club. C'est clair pour moi en raison de tout ce qu'il a représenté et je suis heureux pour lui, sans aucun doute", a-t-il poursuivi.

Peu d’équipes en Europe peuvent répondre à l’ambition sportive et financière de Ramos, même si l’international espagnol a maintenant 34 ans. Le Paris Saint-Germain et Manchester United font partie de ceux qui pourraient le recruter si une opportunité se présentait, les poids lourds de la Ligue 1 et de la Premier League surveillant de près les événements à Madrid.

Ramos est une véritable icône à Bernabeu. Evoluant au club depuis 2005, il a honoré 668 apparitions pour le Real, dont beaucoup en tant que capitaine, et a enregistré un total impressionnant de 100 buts. Il a aidé les Blancos à remporter cinq titres de la Liga et quatre couronnes de la Ligue des champions, tout en savourant le triomphe à la Coupe du monde et du Championnat d'Europe lors de 178 sorties avec la Roja.

Dans le présent, Ramos soigne actuellement une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, mais il reviendra pour aider sa formation à bien finir la campagne 2020-2021. Zinedine Zidane sera ravi d'avoir le patron de sa défense de retour.